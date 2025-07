Mare, ma non solo: tra spiagge da sogno e borghi, ecco i posti da visitare in Toscana in estate per scoprire l'anima autentica della regione

Trascorrere l’estate in Toscana è sicuramente una buona idea. Tra profumi di lavanda, salsedine e pane appena sfornato si può alternare giri in città d’arte con borghi dell’entroterra dove scoprire i sapori del territorio senza mai dimenticare la magia della costa. Quali sono i migliori posti da visitare in Toscana in estate? Proviamo a scoprirlo insieme vagliando tutte le migliori opportunità.

Isola d’Elba

Se pensiamo all’estate in Toscana uno dei primi luoghi da prendere in considerazione non può che essere l’isola d’Elba. Selvaggia, autentica e facile da raggiungere sorprende proprio tutti. Le spiagge sono tante e diverse, rispecchiano le varie anime del territorio di una delle isole della Toscana più belle.

Tra le più belle? Fetovaia, con la baia protetta di sabbia chiara, Sansone con il fondale sassoso e spiaggia delle ghiaie, una delle prime da scoprire appena sbarcati. Da non perdere i borghi: Porto Azzurro con il suo porticciolo e la nightlife vivace, Portoferraio pratico per chi resta pochi giorni o il particolare Capoliveri che vanta una vista suggestiva con uno dei balconi più belli da cui scattare foto panoramiche.

Isola del Giglio

Più piccola dell’Elba ma ugualmente affascinante, l’Isola del Giglio è una gemma ancora poco battuta dal turismo di massa. Il mare qui ha tonalità che sembrano rubate ai Caraibi. Cala delle Cannelle e Cala dell’Arenella offrono sabbia dorata e acque trasparenti, perfette per chi ama nuotare o esplorare i fondali con la maschera.

Giglio Porto, con le sue case colorate che si specchiano sull’acqua, è il punto d’arrivo dei traghetti ma anche un piccolo salotto sul mare. Arroccato sopra, Giglio Castello regala un’atmosfera d’altri tempi, con vicoli in pietra e viste che mozzano il fiato. È un’isola da vivere lentamente, a piedi o in bicicletta, con lo sguardo rivolto sempre all’orizzonte.

Porto Ercole

Nel cuore dell’Argentario, Porto Ercole è un borgo elegante e affascinante. Il porto è pieno di barche, i vicoli del centro antico raccontano storie di pescatori e nobiltà. Spiagge come Le Viste o La Feniglia offrono mare cristallino e sabbia fine, perfette per giornate pigre e felici. Qui, la sera si accende di luci soffuse, di cene con vista e di quel tocco di mondanità che non guasta mai.

San Vincenzo e il Golfo di Baratti

Nel cuore della Costa degli Etruschi, San Vincenzo è una località vivace, amata da chi cerca spiagge attrezzate, movida serale e ottima cucina. Il suo lungomare è un concentrato di vita estiva.

Poco più a nord, il Golfo di Baratti offre una dimensione completamente diversa: un’insenatura tranquilla, con pinete ombrose e una spiaggia scura di origine vulcanica. Alle spalle, il Parco archeologico di Populonia racconta una storia millenaria tra tombe etrusche e resti romani. Qui, tra mare e archeologia, si respira un senso di eternità.

Marina di Alberese

Per chi cerca una spiaggia che sappia ancora di natura e silenzio, Marina di Alberese è una destinazione da non perdere. Situata nel Parco della Maremma, è raggiungibile solo con una navetta o in bici, ed è proprio questo a mantenerla così autentica. Sabbia fine, dune naturali, pini marittimi e la possibilità di incontrare daini, volpi e uccelli marini. Qui il mare è limpido e il cielo sembra infinito.

Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è sinonimo di eleganza balneare. I suoi stabilimenti storici, con le cabine bianche e blu, raccontano decenni di dolce vita italiana. Il mare, sempre tranquillo, è perfetto per chi ama il relax. La spiaggia è ampia, di sabbia fine, con vista sulle Alpi Apuane, che regalano uno sfondo quasi surreale. Il centro è animato da boutique di alta moda, mercatini raffinati e ristoranti stellati. Qui il mare è solo uno degli ingredienti del fascino.

Talamone

Una piccola meraviglia che pochi conoscono è Talamone, un incantevole borgo sul mare con castello. L’anima fortemente marinaresca si percepisce in ogni suo angolo e a dominare la scena è proprio l’omonima baia che, in caso di vento, viene scelta da chi pratica sport acquatici con la tavola. Ci sono anche angoli più tranquilli come le calette nella zona del parco dell’Uccellina dove consigliamo di trascorrere almeno un pomeriggio.

Cala Violina

Tra le spiagge più belle della Toscana c’è Cala Violina, una vera chicca custodita in Maremma. A fare la differenza è la fitta vegetazione che si percorre in bici o a piedi prima di poter arrivare alla baia con sabbia finissima e un’atmosfera così pacifica da sembrare ovattata. L’acqua qui è incredibilmente trasparente, con sfumature che spaziano dal turchese al verde smeraldo.

Pitigliano

Non solo mare, tra i luoghi della Toscana da visitare in estate c’è anche Pitigliano, un borgo che domina uno sperone di tufo. Con un centro storico di tutto rispetto e un’atmosfera unica, in estate si anima con lucine, profumi di erbe mediterranee e numerosi ristoranti e locali dove gustare i piatti della tradizione.

Volterra

Volterra ti cattura piano, con la sua bellezza austera e silenziosa. Città etrusca, poi romana, oggi rifugio per artisti e sognatori. Le mura antiche proteggono un centro storico pieno di botteghe, dove l’alabastro prende forma in mani sapienti.

In estate, la luce qui è speciale: accarezza le pietre giallo miele e crea riflessi nei vicoli deserti durante l’ora più calda. La sera, tutto si anima di parole, musica e profumi, soprattutto durante il Festival Internazionale del Teatro Romano.

Castiglione della Pescaia

Tra i borghi in Toscana da non perdere in estate c’è Castiglione della Pescaia: affacciato sul mare con un castello, regala scorci da cartolina. Le acque, limpide e calme, sono perfette per una lunga nuotata o per una gita in barca. Il centro storico, invece, regala angoli di autentico incanto: stradine acciottolate, balconi fioriti e ristorantini dove assaggiare la vera cucina di mare, come il caciucco o la bottarga.

San Gimignano

In estate, le torri di San Gimignano sembrano toccare il cielo. La “Manhattan del Medioevo” conserva intatta la sua bellezza gotica e la sua anima elegante. Passeggiare per il corso principale è un susseguirsi di scorci perfetti, tra gelaterie premiate e piazzette ombrose.

Montepulciano

Tra le dolci curve della Val d’Orcia e della Val di Chiana, Montepulciano è un gioiello rinascimentale immerso in un paesaggio da cartolina. Le sue vie salgono e scendono tra palazzi nobiliari, cantine storiche e scorci che fanno innamorare. In estate, i tramonti dipingono le colline di oro e rame, e l’aria profuma di mosto e gelsomino. Il Vino Nobile di Montepulciano accompagna ogni serata, rendendola speciale.