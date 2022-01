Dormire in un UFO nella foresta artica

Il sogno di moltissimi e moltissime appassionate di spazio e extraterrestri è finalmente realtà: in Svezia è possibile alloggiare in un UFO. Avete capito bene, passare le vacanze a bordo di un disco volante non è più un’utopia, ma anzi un modo comodissimo per godersi la bellezza della natura, nella silenziosa pace della foresta della Lapponia Svedese. L’UFO Treehotel è stato progettato da Inredningsgruppen Bertil Harström ed è un piccolo capolavoro di design.

Un UFO in armonia con la foresta

Situato ad Harads, nella bellissima foresta svedese, l’UFO è parte del progetto Treehotel, nato nel 2010. Architetti e progettisti si sono riuniti con l’idea di creare suite e camere per i turisti e viaggiatori, completamente in armonia con la natura ed il paesaggio ed una forte attenzione alla sostenibilità e al design moderno e d’avanguardia. Così è nato l’alloggio più bizzarro e curioso che ci si possa aspettare: un disco volante in cui passare le proprie vacanze.

Bellissimo, ricco di dettagli e finiture che lo rendono proprio il classico UFO dei film americani. Ma non solo, è anche una sistemazione comoda e dotata di ogni comfort. La costruzione è realizzata in materiale composito resistente, il risultato è un design più leggero, ma robusto, duraturo e ovviamente, il più sostenibile possibile.

Gli interi del disco volante

Curatissimo anche l’interno che conferisce a UFO Treehotel l’aspetto di una suite dall’atmosfera moderna e intima. L’UFO è stato pensato per ospitare fino a cinque persone, ed è dotato di un letto matrimoniale e tre letti singoli, quindi perfetto anche per famiglie con bambini o gruppi di amici in vacanza. Non mancano i servizi igienici e una favolosa zona giorno, per godersi al 100% l’esperienza nel disco volante.

In 30 m² è racchiuso tutto ciò di cui si ha bisogno per una comoda fuga nella natura, per meditare, esplorare e riposare e poi fare ritorno al proprio UFO e godersi il relax. A proposito di relax… L’alloggio offre anche l’opportunità di godere di docce e sauna che si trovano nelle vicinanze. Ovviamente la linea Wi-Fi c’è, ed è gratis.

Esplorare la foresta

Alloggiare nell’UFO di Treehotel è l’ideale per tutti coloro che vogliono esplorare le bellezze della Lapponia, a partire dalla foresta, dall’aspetto magico e fiabesco. Per tutti coloro che scelgono le casette di Treehotel, è possibile accedere ad attività guidate, così da poter sfruttare al meglio la permanenza. Tra le proposte più divertenti le escursioni con slitta e motoslitta sulla neve lappone, con pausa merenda a base di salsicce grigliate sul fuoco e bevande calde, per calarsi al meglio nei panni dei nativi svedesi.

Ma non solo. In inverno è possibile scegliere tra la pesca nel ghiaccio, l’incontro con i Sami, le escursioni con le renne o lo sleddog con gli husky. Per chi invece preferisce attività più soft e rilassanti, non possono mancare le uscite serali per ammirare la bellezza dell’aurora boreale o addirittura provare il brivido dello yoga su neve per adulti.

Esplorare la foresta lappone svedese ha una marcia in più dall’alto dell’UFO di Treehotel.