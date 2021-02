Svezia in 10 foto, cosa non perdere assolutamente

Un Paese certamente sorprendente è la Svezia grazie alle sue incredibili foreste, agli antichi Vichinghi, ma anche alla suo forte interesse per il design. La Svezia è una terra tutta da scoprire e per questo motivo abbiamo deciso di raccontarvela in 10 foto, immagini di luoghi da non perdere assolutamente.