In mezzo alla foresta boreale si nasconde questa casa di vetro: puoi dormirci

Fonte: Airbnb La piccola casa di vetro in Canada: un alloggio da sogno

Immaginiamoci immersi in una fitta foresta boreale, con gli alberi che si stagliano intorno a noi. Natura, cieli tersi in cui lasciare vagare lo sguardo e tramonti che levano il fiato. Il tutto ammirato dall’interno di una casa di vetro.

No, non è un sogno, ma un alloggio che esiste davvero e che si trova nel cuore della foresta in Québec, Canada. Il posto ideale per chi ama gli ambienti di design, eleganti, ideati per adattarsi alla perfezione allo spazio circostante e per far vivere un’esperienza immersiva nella natura.

Le vetrate a tutta parete, infatti, offrono la consapevolezza di trovarsi nel cuore della natura, lasciando che lo sguardo vaghi verso l’orizzonte, cogliendo i dettagli più belli dell’ambiente circostante.

La casa di vetro è il posto ideale da raggiungere se si programma una vacanza in Canada e si sogna di vivere un’esperienza immersiva nel mezzo della foresta boreale.

La casa di vetro nel cuore della foresta è un sogno a occhi aperti

Essenziale, dal design lineare ma al tempo stesso elegante e dotata di ogni comfort: è la casa di vetro nel cuore della foresta boreale. A guardarla è un concentrato di vetrate a tutta parete, di legno e colori neutri, perché lo spettacolo vero e proprio lo regala la natura intorno a lei.

Questo non toglie che l’alloggio che si trova su Airbnb sia un vero sogno a occhi aperti, dotato di quello che serve per godersi dei giorni speciali immersi in questo luogo da sogno. La casa di piccole dimensioni si chiama Mica e si trova in cima a una montagna a Lac-Beauport, dista circa una trentina di minuti da Vieux-Québec, il centro storico del capoluogo del Québec.

Un posto da raggiungere per godere della vista mozzafiato sull’ambiente circostante, ma anche per dedicarsi a bellissime passeggiate lungo i sentieri che sono adatti a ogni stagione. Ma non solo, perché nelle vicinanze ci sono tantissime attività da fare: sci di fondo, fatbike, impianti di risalita e pattinaggio sul ghiaccio, solo per citare qualcuna delle numerose attrazioni della zona.

Tutto sulla casa di vetro in Canada

Se si decide di programmare una vacanza in Canada, nella regione del Québec, la casa di vetro in mezzo alla natura è un alloggio perfetto, perché dotato di tutto ciò che serve, dal design minimal, ma al tempo stesso elegante e dotato di ogni comfort.

La casa, grazie alle ampie finestre, diventa il palcoscenico da cui osservare la natura intorno a sé. Arroccata sulla montagna, permette allo sguardo di abbracciare l’orizzonte. Al suo interno vi è una camera da letto – posta al secondo piano – con letto queen size per svegliarsi osservando la bellezza della natura. Al primo piano, invece, si trovano due letti a castello e un divano letto.

I pavimenti sono riscaldati, l’alloggio è dotato di un sistema di climatizzazione e in più vi è una stufa a gas. La cucina è dotata di ogni elettrodomestico e di tutto il necessario per godersi in comodità la vacanza. Nella parte esterna, poi, vi sono un barbecue e un camino a legna.

La casa di vetro è in mezzo alla natura canadese, ma vicinissima a negozi in cui acquistare alimenti e ristoranti in cui sperimentare la cucina del posto.

La casa Mica è presente su Airbnb e fa parte dell’elenco degli alloggi più desiderati (da giugno 2022 a giugno 2023) nella categoria “sulle piste”.