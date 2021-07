Il giro del mondo in 1000 canzoni

editato in: da

E se bastasse una sola canzone per conoscere ed esplorare il mondo? Una forse no, ma 1000 sì. Lo conferma la World Song Map, una cartina geografica che si configura come una sorta di mappamondo sonoro tutto da scoprire, e da ascoltare, ovviamente.

Ideata dallo studio Dorothy di Londra, questa mappa contiene i più grandi e suggestivi titoli musicali di tutti i tempi che spaziano dal rock al pop, passando per il punk. Sulla cartina non ci sono i nomi delle città, delle nazioni, dei fiumi e dei laghi, ma le canzoni.

Si tratta di un’idea davvero incredibile per esplorare il mondo da casa e per lasciarsi suggestionare dalle note dei più grandi successi musicali per immaginarsi a New York, a Londra, a Parigi o in qualsiasi altra parte del mondo.

Più di 1000 le canzoni suggerite dalla World Song Map che non solo ci restituisce la possibilità di fare un viaggio inedito attorno al globo attraverso la musica, ma ci permette di avere sempre con noi la playlist perfetta per ogni nostra avventura. Su Spotify, infatti, lo studio Dorothy ha messo a disposizione anche la playlist con le tracce presenti sulla mappa sonora per un totale di oltre 70 ore di ascolto.

Ed ecco quindi che i Clash, con la loro London Calling, ci catapultano immediatamente nella dinamica e frenetica Londra, mentre I Ran dei Flock of Seagulls ci trasporta direttamente con la mente in Iran. Sull’intera area geografica degli Stati Uniti, invece, ecco campeggiare il successo Born In The U.S.A. di Bruce Springsteen, mentre al fianco del Golfo del Messico troviamo la canzone Going down to Cuba di Jackson Browne.

Alcuni brani, come Back In The U.S.S.R dei Beatles sono espliciti e quindi riferiti chiaramente a determinate nazionalità o territori, altri, invece, sono solo evocativi, ma non per questo meno suggestivi o emozionanti.

E le canzoni, collegate al posti del mondo, sono davvero tante, al punto tale che anche noi, ad ascoltarle, ci persi in questo mondo parallelo. Oltre ad ascoltare la playlist messa a disposizione dallo studio, potete esplorare la cartina qui, e perdervi in questo trip musicale e sensazionale. Buon viaggio!