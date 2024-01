Tutte le cose che non devi mai fare se viaggi in Italia (anche se sei italiano)

Non solo turisti stranieri, anche gli italiani in viaggio commettono degli errori ogni tanto. E noi li abbiamo elencati qui, così da non farteli commettere mai

Cose da non fare se viaggi in Italia

Ammettiamolo: il nostro è un Paese meraviglioso, fatto di capolavori artistici e architettonici unici, paesaggi naturali di infinita bellezza e tradizioni incredibili che vengono tramandate da generazioni. Non è un caso che proprio qui, tra le città e i borghi nostrani, ogni anno migliaia di turisti provenienti da ogni dove si riuniscono per toccare con mano la grande bellezza.

Lo facciamo anche noi, ma mai troppo spesso. Rinunciamo a quei voli interminabili per salire su treni e automobili e raggiungere luoghi lontani e vicini per scoprire e riscoprire tutte le peculiarità del nostro stivale indossando i panni di forestieri.

Eppure, proprio come i viaggiatori stranieri, anche noi ci ritroviamo a commettere degli errori “imperdonabili”, quelli che mai dovremmo fare se viaggiamo in Italia. Sai già quali sono?

Gli errori da non fare se viaggi in Italia (anche se sei italiano)

Ammettiamolo: a tutti è successo di guardare, con un certo occhio critico, un viaggiatore straniero che accompagna la pizza con il cappuccino o un altro in coda davanti alle file interminabili per visitare gli Uffizi. Si tratta di “errori da principianti” che però possiamo commettere anche noi quando siamo in visita in un Paese straniero e non solo, perché spesso li perpetuiamo anche quando visitiamo per la prima volta un territorio dello Stivale.

Se vogliamo diventare un buon esempio, e indossare i panni del local consigliere, allora dobbiamo memorizzare questa lista e diffondere il verbo affinché nessuno faccia mai queste cose quando viaggia in Italia. Scopriamole insieme.

Mangiare solo in ristoranti turistici

Mangiare con vista sulle piazze più belle d’Italia e sui monumenti che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi ha un fascino incredibile, impossibile non cedere. Tuttavia dobbiamo dirvelo: se volete gustare le prelibatezze locali dovrete fare qualche ricerca in più, ma ne varrà la pena. Il nostro Paese pullula di trattorie e ristoranti caratteristici che vi conquisteranno a ogni morso. Vi basterà allontanarvi dalle strade più battute dal turismo di massa per scoprire delle vere e proprie chicche.

La panna sulla carbonara

Se avete voglia di gustare il cibo italiano, quello famoso in tutto il mondo, ricordatevi che mai e per nessuna ragione al mondo dovreste accettare un piatto di carbonara condito con la panna. È vero: de gustibus non disputandum, ma questo non vale per il piatto romano che è diventato celebre in tutto il mondo. Né per gli stranieri, né tanto meno per gli italiani.

Visitare i musei più celebri senza aver prenotato il biglietto

L’Italia pullula di musei, gallerie d’arte e palazzi antichi tutti da visitare. Alcuni sono così celebri nel mondo che valgono da soli un intero viaggio. Gli Uffizi a Firenze, per esempio, o i Musei Vaticani ne sono un esempio. Si tratta di luoghi che, ogni giorno, sono letteralmente invasi da turisti provenienti da ogni dove desiderosi di fare il pieno di bellezza. C’è un rischio, però, ed è reale: se non volete trascorrere la giornata tra code interminabili, infatti, dovete acquistare anticipatamente i biglietti.

Visitare solo i luoghi più celebri

La soddisfazione di poter spuntare dalla propria travel wish list i centri storici, le piazze e i monumenti iconici italiani è davvero immensa. Ma il Belpaese non è fatto solo di questo. Prendevi del tempo per esplorare anche i quartieri lontani dal centro e i borghi fuori città: sono proprio loro a proteggere e conservare le più belle tradizioni nostrane.

Non tutti gli italiani parlano inglese

Questo è un errore che i turisti stranieri commettono molto spesso. Anche se l’inglese è una lingua universale non tutti lo parlano, non tutti lo comprendono, e questo è vero anche negli altri Paesi del mondo. Il consiglio? Tenete sempre a portata di mano un vocabolario o, ancora meglio, un’app per la traduzione e non date mai nulla per scontato.

Souvenir sbagliati

Avete voglia di portare a casa un ricordo di questa bellissima vacanza? Fate attenzione ai souvenir. Le grandi città, così come quelle piccole, sono piene di negozi che vengono ogni cosa, anche quella sbagliata. Se volete portare con voi qualcosa di davvero speciale, allora, il consiglio è quello di acquistare prodotti locali e caratteristici.

Gli orari di chiusura

Ultimo errore, ma non per importanza, è quello degli orari di chiusura che, molto spesso, non vengono presi in considerazione. Se è vero che nelle zone centrali raramente troverete negozi e ristoranti chiusi, è altrettanto vero che se volete visitare un determinato luogo – o mangiare in uno specifico locale – dovrete pianificare tutto al meglio indagando anche sugli orari di apertura e di chiusura.