L’hotel più piccolo del mondo è un sottomarino per quattro persone

Fonte: Richard Ellis/Alamy/IPA Jules' Undersea Lodge

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi. Lo facciamo per andare alla scoperta dei monumenti artistici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi, per ammirare la bellezza che accompagna l’alternarsi delle stagioni, per toccare con mano le meraviglie che portano la firma di Madre Natura o per indagare le storie, le culture e le tradizioni di popoli lontanissimi.

Indipendentemente dai motivi che ci spingono a viaggiare in lungo e in largo, però, siamo tutti accomunati dal medesimo desiderio di vivere esperienze uniche e irripetibili che, da sole, valgono l’intero viaggio, anche dall’altra parte del mondo.

Ed è proprio di un’esperienza così che vogliamo parlarvi oggi. Di un’avventura unica da vivere e condividere, con gli amici più cari, all’interno di quello che è uno degli hotel più piccoli del mondo. Non una struttura ricettiva qualsiasi, intendiamoci, ma un sottomarino destinato solo a quattro persone con vista sugli abissi.

Florida, viaggio negli abissi del mare

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di un eden terrestre, un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare, fatto di spiagge bianche, acque incontaminate e scorci mozzafiato. Questo posto si chiama Key Largo.

Ci troviamo nelle isole Florida Keys, e più precisamente nella Contea di Monroe. È qui che si trova quella destinazione che è stata eletta all’unanimità come diving capital of the world per quell’accesso diretto e privilegiato alla Florida Reef, la grandiosa barriera corallina che ogni anno attira migliaia di appassionati di snorkeling e immersioni che giungono fin qui per toccare con mano la grande bellezza nascosta sotto il mare.

Lingue di sabbia bianca, infinite sfumature di azzurro e tantissime aree naturali tutte da scoprire: i motivi per raggiungere Key Largo sono tantissimi, e tutti sono destinati a incantare. Ma se è un’esperienza unica e al di fuori dall’ordinario che volete vivere una volta giunti fin qui, l’indirizzo che dovete segnare in agenda è il 51 di Shoreland Dr. Proprio qui, infatti, esiste una struttura ricettiva davvero unica nel suo genere: un sottomarino per quattro persone che vi permetterà di dormire negli abissi del mare tra le creature che lo popolano. Benvenuti al Jules’ Undersea Lodge.

Fonte: Planetpix/Alamy/IPA

Jules’ Undersea Lodge: l’alloggio sottomarino delle Florida Keys

Il suo nome è Jules’ Undersea Lodge, ed è molto più di un semplice alloggio. Si tratta di un’esperienza unica e irripetibile da vivere e da condividere con gli amici, il partner o la famiglia. Questo sottomarino, situato a oltre 6 metri di profondità sotto il mare, è da considerarsi uno degli hotel più piccoli del mondo: può ospitare un massimo di quattro persone.

Il nome dell’hotel è un preludio all’esperienza che si andrà a vivere: il Jules’ Undersea Lodge, infatti, è un omaggio a Jules Verne e al suo Ventimila leghe sotto i mari. Qui ci troviamo a poco più di 6 metri sotto il livello del mare, ma quelli bastano per vivere un’avventura unica.

Il sottomarino, che ospita due camere destinate a un massimo di quattro persone e un solo bagno, era un laboratorio di ricerca che si occupava di studiare il meraviglioso habitat marino della Laguna Smeraldo di Key Largo. Poi ecco l’idea di trasformarlo in un alloggio mozzafiato che, grazie ai grandi oblò, permette una vista diretta sul panorama sottomarino che si snoda tutto intorno. Il viaggio stesso che conduce al piccolo hotel è un’esperienza straordinaria: per trovare l’ingresso del lodge, infatti, è necessario fare un’immersione.

Durante il pernottamento la struttura mette a disposizione degli ospiti tutta una serie di attività per andare alla scoperta dei dintorni marini e studiare la flora e la fauna del posto. Il costo per pernottare all’interno del Jules’ Undersea Lodge parte da 175 dollari a camera.