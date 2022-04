Cosa ci fa un enorme cestino da pic nic in mezzo a un prato?

Il mondo che abitiamo non smette mai di stupirci, e non lo fa solo con la complicità di Madre Natura che a ogni stagione mette in scena i suoi spettacoli più belli, ma anche e soprattutto con le opere che portano la firma dell’uomo. Del resto sono proprio i grandi capolavori artistici, architettonici e paesaggistici a spingerci a volare dall’altra parte del globo per vivere nuove ed entusiasmanti avventure.

Ma se c’è chi, da una parte, si muove per scoprire quelle che sono diventate le attrazioni popolari e iconiche di un Paese, che definiscono l’identità stessa di un luogo, c’è anche chi è disposto a spingersi fuori dagli itinerari più battuti dal turismo per scoprire nuove e inedite cose.

Case storte, palazzi particolari ed edifici a forma di lumaca incantano e stupiscono, meravigliano e strappano anche un sorriso. Ed è proprio ricercando gli edifici più bizzarri del mondo che abbiamo scoperto che negli USA esiste un grande, grandissimo cestino da pic nic in mezzo a un prato.

Ohio: il grande cestino da pic nic

Ci troviamo a Newark, città degli Stati Uniti d’America, nonché capoluogo della contea di Essex nello Stato del New Jersey. Probabilmente non è questa una delle destinazioni in cima alla nostra travel wish list, eppure anche raggiungere i luoghi meno battuti dal turismo di massa può trasformarsi in un’esperienza incredibile.

Non solo per conoscere le culture e le tradizioni di un luogo e di un Paese, ma anche per vivere avventure che in pochi hanno vissuto, per scattare istantanee memorabili e condividerle con gli altri. Come quelle che si scattano davanti allo spettacolare e maestoso edificio a forma di cestino da pic nic che si trova a Newark. È qui che l’azienza Longaberger, produttrice di cestini artigianali in legno di acero, ha scelto di instaurare la sua sede.

Il Basket Building

Il suo nome ufficiale è Basket Building, ed è il grande cestino da pic nic che si incontra percorrendo la Highway 16 di Newark, in Ohio. Come abbiamo anticipato l’edificio è la sede ospitante dell’azienda produttrice di cestini in vimini e non solo, la struttura è la riproduzione fedele di uno dei prodotti più popolari dell’azienda, una replica più grande dell’originale di 160 volte.

L’edificio è davvero imponente e si snoda per sette piani occupando una superficie di oltre 9000metri quadrati. Il suo peso è a dir poco incredibile: in totale la struttura misura circa 9000 tonnellate, i manici da soli ne pesano 150.

Inaugurato nel 1997, il Basket Building è nato da un’idea di Dave Longaberger, il fondatore dell’azienda. L’edificio, oltre a essere diventato un simbolo per la città, è anche un luogo di incontri e di visite. Il grande cestino da pinic, che segue i dettami della novelty architecture, è aperto al pubblico con un percorso espositivo che racconta la storia dell’azienda e del suo fondatore.

È bello di giorno ed è straordinario di notte quando l’illuminazione squarcia il buio delle tenebre. Per noi non ci sono dubbi, il Basket Building entra di diritto nella lista degli edifici più stravaganti e bizzarri di tutto il mondo.