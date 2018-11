Il mercatino di Breslavia, dove le fiabe di Natale prendono vita

editato in: da

In Polonia, i mercatini di Natale sono una tradizione antichissima. Venivano organizzati già nel XIV secolo e, ancora oggi, il Paese è proprio una delle destinazioni preferite da chi è in cerca dell’autentica atmosfera natalizia.

A Breslavia, il Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu è uno tra i più bei mercatini di Natale d’Europa. Nonché uno tra i più grandi della Polonia. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 21.00 e fino al 31 dicembre, è possibile fare shopping nelle tradizionali casette di legno. Ma, sopratutto, è possibile emozionarsi nel contesto d’una fiaba che prende vita.

Perché è davvero una fiaba, il Mercatino di Breslavia. È un magico regno per i più piccini, capace d’incantare anche gli adulti. La Piazza del Mercato della città si riempie di magia, col profumo della foresta, del vin brulé, della cioccolata calda, della cannella, del pan di zenzero. Ci sono tantissime soprese, per i turisti e per gli abitanti. E c’è nell’aria il profumo dei sogni che diventano realtà .

Perché, qui, il Natale è tutto dedicato alle fiabe. I più piccini sono attesi all’interno del Fairytale Copse dove, attraverso un’installazione di luci e di musiche, vengono trasformati nei protagonisti di quelle stesse fiabe. Biancaneve, Pinocchio, Cappuccetto Rosso e L’eroico ammazzasette prendono vita, regalando loro attimi di pura magia. C’è poi la Casa dei Puffi, ci sono funghi giganti, c’è la Casa del Camino coi fuocherelli all’aperto per scaldarsi.

Il 2 dicembre, inoltre, andrà in scena lo spettacolare show “Christmas through fairytales”; il 6 dicembre ci sarà l’incontro con Babbo Natale e, fino al 16, si susseguiranno le esibizioni di artisti di strada, musicisti. E poi la tradizionale parata natalizia (il 9 e il 16 dicembre), momenti di pura festa, cene per i bisognosi (la sera della vigilia è in programma la “Christmas Dinner for Lonely and Needy”). Per arrivare al Natale col cuore pieno di stupore e di felicità .

Tante sono infine le nuove attrazioni che a Plac Solny si possono visitare, a cominciare da quella “Three Story Fairytale House” che sul mercatino regala una vista straordinaria e fino alla “Gallery of Santa Claus”. Il tutto, mentre nell’aria si diffonde il profumo delle specialità gastronomiche dolci e salate, e l’atmosfera tutta si riempie d’antichi racconti e di pura poesia.

Tutti gli appuntamenti, gli eventi e i punti di interesse possono essere consultati sul sito del Mercatino di Breslavia.