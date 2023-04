I musei di Londra da visitare: la top 10

Fonte: Shutterstock Il Natural History Museum di Londra, uno dei più belli da visitare

Se hai deciso di visitare la città reale per eccellenza preparati per immergerti in un grande universo di cultura, dove i secoli di storia del Regno Unito si fondono con atmosfere internazionali, eleganti vicoli per lo shopping e moderni edifici al passo con l’innovazione.

I musei di Londra sono importanti punti di riferimento culturale in tutto il mondo: ripercorrono gli eventi storici più significativi, raccontandoci dalla storia all’arte, dalla tecnologia alla scienza, con spazi espositivi disseminati in tutti i quartieri della città e facilmente raggiungibili dalle linee metropolitane.

La maggior parte dei musei possono essere visitati gratuitamente e sono sempre aperti, rendendo la cultura accessibile a tutti in ogni momento. Per avere un’idea di quali sono i musei da visitare a Londra ecco una top 10 con tutte le informazioni più importanti.

1. Il British Museum: il museo più antico del mondo

Il British Museum è uno dei principali e più importanti musei non solo del Regno Unito, ma di tutto il mondo. Una vera e propria istituzione storica, che ha inizio nel 1700 per volere di Sir Hans Sloan, uno scienziato che possedeva due importanti collezioni di oggetti storici di varie culture.

Alla sua morte decise di venderle a re George II, che in seguito unì alla collezione di Sloan altre due famose biblioteche, la Cottonian Library e la biblioteca Harleiana, creando un museo pubblico.

Ben 8 milioni di oggetti custoditi nelle ampie stanze tra cui la famosa Stele di Rosetta, alcune mummie egizie, e diverse opere di Leonardo Da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Al British Museum la storia dell’umanità è a portata di tutti.

2. Il Madame Tussaud: un incontro ravvicinato con le tue star preferite

Il Madame Tussaud è il museo delle cere di Londra, e visitarlo è un’esperienza imperdibile e davvero divertente! Si trova nei pressi di Baker Street, ben tre piani con più di 150 statue in cera di celebrità internazionali.

Tutte le recinzioni sono state eliminate e potrai avvicinarti alle statue e immortalare scene divertenti e memorabili con tutte le tue star preferite nelle diverse sezioni dedicate a musica, cinema, moda, personaggi storici, politici e sportivi.

Tra le statue più fotografate troviamo sicuramente quelle di Leonardo Di Caprio, i Beatles, Muhammed Ali, David Beckham, Sherlock Holmes, Shakespeare, Einstein, i protagonisti di Star Wars e i personaggi della Royal Family.

Il museo è una delle principali attrazioni di Londra e ogni giorno i visitatori si affollano all’ingresso creando delle sostanziose code. Prenota il tuo biglietto in anticipo per accorciare i tempi, e oltre a poter visitare il museo avrai la possibilità di assistere allo spettacolo 4D e al tour in taxi “Spirit of London” e rivivere l’atmosfera della città.

3. La Tate Modern: la galleria d’arte moderna più amata al mondo

Questa amatissima galleria di arte moderna inaugurata negli anni 2000 nella zona di Bankside si trova nell’edificio di una ex centrale elettrica ristrutturata, dalle forme architettoniche squadrate e stravaganti tra cui svetta un’altissima torre. Ad oggi è la galleria moderna più visitata al mondo, superando addirittura il MoMa di New York.

La Tate Modern espone al suo interno collezioni che spaziano dal modernismo del ‘900 alle opere contemporanee, con opere scultoree e pittoriche dei più grandi artisti internazionali tra cui Modigliani, de Chirico, Picasso, Cèzanne, Dalì e Andy Warhol.

L’edificio è dotato di una splendida terrazza dalla quale poter ammirare il meraviglioso skyline londinese. Anche qui l’accesso è gratuito: un’altra tappa fondamentale per il tuo viaggio a Londra.

4. La National Gallery a Trafalgar Square

Alle porte di Trafalgar Square si trova il maestoso edificio della National Gallery, una grande galleria d’arte inaugurata dalla regina Vittoria nel 1838 che espone moltissime opere pittoriche prodotte dal 1250 al 1900.

Il museo contiene esclusivamente dipinti di altissimo valore, mostrando attraverso i secoli l’evoluzione artistica e le creazioni, un capolavoro dopo l’altro.

Van Gogh, Cèzanne, Michelangelo sono solo alcuni degli autori presenti nella galleria, che espone più di 2000 opere d’arte da poter ammirare gratuitamente in autonomia o con un tour guidato per piccoli gruppi.

Anche l’accesso alla National Gallery è gratuito, e da Trafalgar Square è visibile il grande via vai di visitatori che ogni ora entrano ed escono estasiati dalla galleria.

5. Il Museo di Storia Naturale: la Terra e la sua evoluzione

Il Museo di Storia Naturale, o National History Museum, si trova nei pressi di South Kensington in un antico edificio neo-gotico, e racconta la storia della Terra attraverso ben 70 milioni di reperti.

Le sezioni visitabili sono cinque: botanica, entomologia, mineralogia, paleontologia e zoologia. Scheletri giganti di dinosauri e mammiferi in scala reale sono il biglietto da visita di un museo amatissimo anche dai bambini, che restano incantati alla vista degli antichi fossili e delle numerose riproduzioni interattive.

Il museo è gratuito, ma è possibile acquistare un accesso prioritario con una guida esperta che ti spiegherà il significato delle opere più importanti. Si tratta a tutti gli effetti di uno spettacolare omaggio al nostro pianeta e a tutte le specie che lo abitano e lo hanno abitato nei secoli.

6. Il London Transport Museum: un’esperienza fuori dal comune

Nella magia di Covent Garden si nasconde un piccolo museo che ripercorre i 200 anni di storia dei trasporti londinesi dal 1800 in poi tra le carrozze, le locomotive vapore e i primi vagoni della inimitabile Tube.

Perché visitare il London Transport Museum? Dalla rivoluzione industriale in poi Londra ha iniziato la sua trasformazione più significativa, e i trasporti hanno senza dubbio rappresentato un forte segnale di cambiamento diventando una parte integrante dell’identità di questa città.

Con un biglietto di accesso al Museo dei Trasporti vivrai un’esperienza fuori dal comune, portai visitare le diverse sezioni e diventare un autista di una delle metropolitane più efficienti al mondo con la simulazione Future Engineer.

7. La Torre di Londra: da antica fortezza a Jewel House

La Torre di Londra è un’imponente costruzione di oltre 5 ettari, edificata da Guglielmo il Conquistatore dopo la battaglia di Hastings, nel 1066, per controllare la città dalla riva sinistra del Tamigi.

Un tempo residenza reale, oggi la sua parte più antica, la White Tower, è un’importante attrazione turistica: si tratta della Jewel House, una sezione della fortezza adibita a museo che custodisce i costosissimi gioielli delle dinastie reali inglesi.

È impensabile lasciare Londra senza aver visto questo trionfo di gemme e rarissimi diamanti, perle e zaffiri che scintillano sulle sfarzose corone dei re e delle regine più importanti della storia dell’Inghilterra.

La Torre di Londra è visitabile a pagamento, sia individualmente che con un tour guidato alla scoperta delle aree storiche della fortezza e dei leggendari Beefeaters.

8. Il Royal Observatory di Greenwich: il meridiano zero

Si tratta del famosissimo osservatorio situato nel Greenwich Park, dove si trova la linea del meridiano zero, a cavallo tra l’emisfero occidentale e quello orientale del pianeta.

L’osservatorio reale risale al XVII secolo, e fu costruito da Charles II con lo scopo di fornire uno spazio di studio per determinare la longitudine dei luoghi, e aiutare così la navigazione.

Il problema venne risolto solo nel 1884 da John Harrison con l’invenzione del cronometro H4, determinando così quello che in seguito venne riconosciuto come il meridiano fondamentale per determinare la longitudine terrestre.

La collina offre anche una splendida vista sulla città. L’osservatorio reale di greenwich è visitabile in autonomia acquistando un biglietto d’ingresso con il supporto di un’audioguida.

9. Il Victoria & Albert Museum: architettura, arredamento, ceramica e moda

Il Victoria & Albert Museum è un importante museo di arti applicate e minori, che prende il nome dalla regina Vittoria e suo marito Alberto. Ospita le opere d’arte dall’antichità ai giorni nostri di tutte le culture, dall’Europa all’Africa.

Tra le 5000 opere e i 4 milioni di oggetti che lo rendono uno dei musei più importanti a livello mondiale troviamo le opere pittoriche di William Blake, Sandro Botticelli e Antonio Canova, Donatello e Michelangelo Buonarroti, ma anche strumenti musicali di Antonio Stradivari e gioielli di James Rivière.

Molti sono i nomi italiani presenti all’appello: il museo possiede infatti la più grande collezione al mondo di opere rinascimentali italiane all’estero. Il museo è gratuito e conosciuto in tutto il mondo.

10. Un viaggio attraverso le invenzioni umane nel Museo della Scienza

Se vuoi ripercorrere le più grandi invenzioni della storia umana puoi viaggiare attraverso la tecnologia nel museo delle scienze di Londra, uno dei tre musei situati nella Exhibition Road di South Kensington.

All’interno di questo splendido museo troverai le invenzioni che hanno scritto la storia dell’umanità, tra cui i primi prototipi di motori a locomozione, orologi e macchine da scrivere, ma anche documentari tridimensionali su natura, scienza e tecnologia digitale.

Al terzo piano del museo è situata un’area dedicata alla medicina, con cinque spazi visitabili tra cui le sezioni di Medicine and Bodies e Exploring Medicine.

Londra è davvero una città caleidoscopica, un susseguirsi di panorami eleganti e tante occasioni di approfondimento culturale e artistico di altissimo livello. Poche fermate di metropolitana e ti troverai a pochi km dal tuo museo preferito per una giornata immersa nella storia o nella scienza, tra una passeggiata a Hyde Park e un giro sul Tamigi.

Se ti trovi a Londra per pochi giorni non dimenticarti di scegliere i musei da visitare, non farti cogliere impreparato!