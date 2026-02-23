In primavera, è possibile scoprire i tesori Art Nouveau di Bruxelles, i sentieri silenziosi di Minorca e il fascino romano di Spalato senza la folla estiva

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Minorca tra le mete da raggiungere con Vueling

È bassa stagione in Europa e, se state pianificando una fuga all’ultimo minuto o una vacanza per i prossimi mesi, le possibilità per un viaggio primaverile sono sorprendenti. Non solo per la diversità di paesaggi dei quali possiamo godere a sole 1-2 ore di distanza con l’aereo, ma anche grazie alla nuova offerta di Vueling. Acquistando i voli entro il 1 marzo 2026, potrete sfruttare uno sconto fino al 20% per raggiungere le vostre destinazioni tra il 2 marzo e il 21 giugno 2026.

Dove andare? Questi i nostri consigli!

Da Firenze a Bruxelles

Vi attira l’idea di perdervi tra le facciate in stile Liberty e i profumi di cioccolato? Allora la vostra meta è Bruxelles, con voli da Firenze a partire da 31 euro. La primavera nella capitale belga può essere un po’ capricciosa, tanto che i fiamminghi la chiamano aprilse grillen (capricci d’aprile) per descrivere l’alternanza improvvisa di sole, pioggia e persino neve. Eppure, è proprio questo il momento più magico per scoprire la città, quando i ciliegi si tingono di rosa e i boschi circostanti si coprono di un tappeto blu di campanule selvatiche.

Cominciate la vostra esplorazione dalla Grand-Place, il salotto barocco dove ammirare l’architettura cittadina prima di addentrarsi nei vicoli della Città Bassa. Qui, tra le vetrine eleganti delle Gallerie Saint-Hubert e i murales dedicati ai fumetti, si respira l’anima creativa della città. Salendo verso la Città Alta, l’atmosfera si fa solenne tra il Palazzo Reale e i musei d’arte che custodiscono i capolavori di Magritte e dei maestri fiamminghi.

Per un’esperienza davvero esclusiva, non perdete le Serre Reali di Laeken: un labirinto di vetro e acciaio aperto solo per tre settimane l’anno, dove la flora esotica esplode in tutto il suo splendore. Non dimenticate di concludere la giornata in una delle storiche birrerie nascoste tra i vicoli medievali!

Da Firenze a Minorca

Preferireste trascorrere la pausa di primavera esplorando le calette selvagge e i sentieri silenziosi di Minorca? Con i voli da Firenze, a partire da 62 euro, potrete atterrare sull’isola in uno dei momenti migliori per visitarla. In questa stagione intermedia, l’isola rivela il suo volto più autentico: quello di una riserva della biosfera protetta dall’UNESCO, dove la natura riprende il sopravvento. Con temperature che oscillano tra i 18°C e i 23°C, le giornate si allungano invitando a un’esplorazione lenta e rigenerante. È il momento d’oro per chi vuole godere delle celebri calette dalle acque turchesi, come Cala Mitjana o Cala Escorxada, libere dalla folla dei mesi estivi.

Se al relax volete unire anche un’esperienza più attiva, segnatevi il Camí de Cavalls, lo storico sentiero di 185 chilometri che abbraccia l’intero perimetro costiero, perfetto da percorrere a piedi o in bicicletta senza l’afa opprimente di agosto.

Da Roma a Spalato

Forse, invece, il vostro rifugio ideale è tra le mura romane di Spalato? Da Roma, potrete volare nella storica città croata con biglietti a partire da 88 euro. In questo periodo, potrete passeggiare per il centro storico vivendo la magia del Palazzo di Diocleziano senza la calca estiva, o sorseggiare un bicchiere di vino tra le antiche mura romane o, ancora, godere di un pranzo all’aperto nei ristoranti che celebrano i tesori della stagione.

Anche la natura circostante invita a restare attivi: dalle passeggiate rigeneranti sulla collina di Marjan, il polmone verde della città, alle escursioni sulle montagne vicine. Per i più audaci, già nel mese di maggio le spiagge offrono acque cristalline dove osare il primo bagno dell’anno in solitudine, lontano dalla distesa di ombrelloni tipica di agosto.