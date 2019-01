Marsa Matruh, l’Egitto caraibico

editato in: da

Marsa Matruh: tra spiagge splendide e baie da sogno

Ultima città egiziana prima del confine libico, Marsa Matruh, località sconosciuta rispetto alla gettonatissima Sharm el Sheikh, è una tappa obbligatoria.

Soprattutto per chi desidera visitare la mitica oasi di Siwa nel deserto libico occidentale (a circa 300 chilometri da Marsa Matruh). Siwa, ultimo baluardo del popolo berbero e delle sue tradizioni, esempio di ecoturismo per tutto l’Egitto. Pare che lo stesso Alessandro Magno fece una sosta a Marsa Matruh prima di raggiungere l’oracolo di Amon (dio sole per gli Egizi) a Siwa.

Marsa Matruh, adagiata sulla costa mediterranea dell’Egitto, è a circa 500 km a Nord Est del Cairo e a 300 km a ovest di Alessandria d’Egitto.

Il paesaggio costiero di Marsa Matruh si diversifica tra bacini lagunari e tratti di costa rocciosa. Pur non essendo presente la barriera corallina, come nel Mar Rosso, ci sono spiagge mozzafiato e acque che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi.

Tra le numerose spiagge di un Mediterraneo fantastico, non è possibile non citare la selvaggia Ageeba Beach (“splendida spiaggia”) a una ventina di chilometri a Ovest di Marsa Matruh.

Al confine con il deserto c’è una baia chiamata i Bagni di Cleopatra e la leggenda dice che la mitica Regina si bagnò in queste acque.