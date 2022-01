Uno dei luoghi più amati d’Italia. Anche dalla Regina Elisabetta

Due anni fa, questa zona d'Italia è entrata nella lista dei patrimoni dell'Umanità dell'Unesco. Stiamo parlando delle colline del Prosecco, quel territorio tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, famoso per il vino esportato in tutto il mondo, ma anche e soprattutto per gli scorci panoramici.

Tra gli estimatori del Prosecco c'è persino la Regina Elisabetta. "The Mirror" e molti altri tabloid inglesi hanno infatti svelato un segreto finora ben custodito a Palazzo: il vino che beve la Regina e che viene servito a Corte arriva proprio da una cantina di Campo di Pietra, una frazione del Comune di Salgareda, la quale confeziona appositamente per la Royal Family graziose bottigliette da 20 centilitri di Prosecco doc. Le piccole confezioni sono realizzate esclusivamente per Sandringham House, la residenza di campagna della Casa Reale. Chissà che prima o poi non venga anche di persona a visitare questo splendido angolino d'Italia che ama tanto...