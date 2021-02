Viaggi da eremita: i luoghi dove ritrovare la pace

A causa della frenetica vita di tutti i giorni, dei mille impegni e scadenze, diventano sempre più popolari i viaggi alla ricerca di un contatto con sé stessi, per rigenerarsi e ricaricare le pile lontano dalla folla e dalle caotiche città. Abbiamo allora selezionato per voi alcune mete ideali per vivere una vera e propria "vacanza da eremita".