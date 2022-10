Tour delle Marche in autunno: cosa vedere

Se da tempo sognate una vacanza nelle Marche, l'autunno è la stagione perfetta per perdersi nei colori del foliage che regala lo spettacolo della natura in mutamento, ma anche per scoprire borghi ricchi di storia e tradizioni legate a questa stagione languida e incredibilmente romantica. Oggi vi portiamo in tour tra le meraviglie di un territorio unico, da non perdere in questo magico periodo dell'anno. (In foto, la faggeta di Canfaito)