Lago Sinizzo, tra i più belli in Abruzzo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Fonte: Getty Images - Ph: NurPhoto Il bellissimo Lago Sinizzo

Di un verde scintillante e dalla forma circolare perfetta – tanto da sembrare dipinto da Giotto – è il Lago Sinizzo. Si tratta di un grazioso bacino d’acqua dolce che sorge tra le montagne del territorio di San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila. Un luogo ubicato poco fuori l’abitato del paese e che si distingue per essere uno dei posti più belli di tutto l’Abruzzo, oltre ad essere considerato la “spiaggia degli aquilani”.

Cosa aspettarsi

Questo suggestivo lago abruzzese si fa amare ancora di più dai suoi visitatori per via dell’ambiente in cui si trova: presenta rive erbose, boschi e salici che si plasmano perfettamente alle cime circostanti.

Di origine carsica, ha un diametro di circa 120 metri e una profondità massima di più o meno 10, ed è una vera e propria manna dal cielo durante la bella stagione: è perfettamente balneabile.

Un posto affascinante e da raggiungere quando si desidera trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura, e non a caso sono presenti anche numerose tavolate per fare dei pic-nic. D’inverno, invece, il lago si rifà completamente il look indossando un vestito bianco neve.

Il lago offre anche possibilità di pesca di trote, lucci, carpe e cavedani ed è intriso di leggende che narrano che nei suoi fondali giacciano le rovine di una vecchia cittadella.

Cosa vedere nei dintorni del Lago Sinizzo

Se si visita il limpidissimo Lago Sinizzo vale la pena fare un salto a San Demetrio ne’ Vestini, un borgo molto delicato e che purtroppo fu persino colpito dal devastante terremoto dell’Aquila del 2009.

Situato ad una altitudine di 662 metri sul livello del mare, offre diversi monumenti di rilievo come la seicentesca chiesa di San Demetrio, che ancora oggi sfoggia un’antica torre che nei fatti è un campanile, il Palazzo Cappelli, il Palazzo Ducale e la ottocentesca chiesa di S. Maria dei Raccomandati, al cui interno sono custodite delle tele di Teofilo Patini.

Le altre meraviglie da visitare nei dintorni del lago sono invece le Grotte di Stiffe. Parliamo di un incredibile complesso di caverne carsiche che costituiscono un sito naturalistico eccezionale. La loro caratteristica più sorprendente è che sorgono nel punto in cui il fiume emerge in superficie, dopo aver percorso un tratto sotterraneo.

Dei prodotti della natura davvero speciali e che non a caso vengono spesso annoverati tra i fenomeni naturali più belli e spettacolari di tutto il nostro Paese. All’interno di esse scorre un fiume sotterraneo, la cui portata d’acqua varia a seconda della stagione, donandogli un fascino particolarmente misterioso grazie anche alla miriade di stalattiti e stalagmiti che le impreziosiscono.

Poi i suggestivi laghetti, il rumore fragoroso delle cascate che raggiungono anche diverse decine di metri di altezza e persino una distesa d’acqua di colore nero.

Un ambiente inusuale, quindi, fatto di fresche temperature, emozionanti giochi di luce, gocce che cadono e che fanno rivivere il fenomeno dello stillicidio che ha, a sua volta, dato vita alle insolite stalattiti e stalagmiti.

Insomma, il territorio di San Demetrio ne’ Vestini nasconde delle piccole perle di immenso valore, una zona da visitare e di cui innamorarsi profondamente.