Le spiagge più selvagge della Sicilia, un vero spettacolo

Un tour particolare della Regione Sicilia potrebbe essere quello che va alla scoperta delle sue spiagge più selvagge. Veri angoli di paradiso autentici e che regalano giornate indimenticabili. Meravigliosi arenili dove la natura regna ancora sovrana e in cui sembra persino di essere atterrati in un altro pianeta. Andiamo insieme a scoprire le spiagge più incontaminate della Sicilia, veri Eden in terra.