La Spagna segreta, 10 mete tutte da scoprire

Le sue splendide spiagge e le città d'arte, che ogni anno attirano milioni di turisti, sono senza alcun dubbio tra le mete più affascinanti d'Europa. Ma ci sono moltissimi angoli segreti della Spagna, luoghi di rara bellezza che presentano caratteristiche uniche al mondo. Partiamo insieme per un tour delle sue incantevoli località meno conosciute, in 10 tappe che ci permetteranno di esplorare il perfetto connubio tra architettura e natura sul territorio spagnolo. Ad esempio, sapevate dell'esistenza di un santuario racchiuso in una grotta?