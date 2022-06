Il mare del Nord Europa: i luoghi assolutamente top

Spesso magari non ci si pensa, ma anche il mare del Nord Europa regala emozioni e panorami che non si possono dimenticare. Che dire, infatti, di Skelling Michael, l'isola più grande delle Skelling a 12 chilometri dalle coste irlandesi del Kerry? È la meta ideale per chi desidera scoprire la natura incontaminata e paradiso per il birdwatching. (Nella foto, Skelling Michael).