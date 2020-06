Al mare in Liguria senza spendere troppo: le mete ideali

Una regione romantica, meravigliosa e tra le più amate del nostro Paese è senza alcun dubbio la Liguria. Una terra splendida e ideale per tutte le stagioni e che tra le località più rinomate nasconde delle piccole gemme in cui poter fare vacanze economiche. Andiamo insieme a scoprire le mete liguri in cui lasciarsi andare a villeggiature senza spendere troppo, ricordandoci sempre che con alcune accortezze è spesso possibile trovare occasioni alla portata di tutti.