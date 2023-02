Fioriscono i peschi: il mondo si tinge di rosa

Fonte: iStock Fioritura dei peschi ad Aitona

Il mondo che abitiamo è pieno di meraviglie da raggiungere in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Lo sanno bene quei viaggiatori che non perdono occasione per mettersi in cammino ed esplorare il globo in lungo e in largo. Tuttavia esiste un momento specifico durante il quale i luoghi che conosciamo diventano ancora più belli, si tingono di colori sgargianti e sfavillanti mentre tutto intorno si diffondono profumi che inebriano i sensi.

Si tratta del miracolo della primavera, quel periodo dell’anno in cui la natura si risveglia, regalandoci gli spettacoli più belli e mozzafiato di sempre, quelli delle fioriture. È proprio durante questa stagione che possiamo andare alla scoperta di tutte quelle atmosfere fiabesche che danno vita a paesaggi surreali paragonabili solo alle più grandi opere d’arte.

Così, quando i quartieri, i parchi e le città esplodono di meraviglia, colorandosi di nuance brillanti e cangianti che avvolgono e stravolgono i sensi, sappiamo che è giunto il momento di metterci in cammino per scoprire le bellezze del mondo. Il nostro prossimo viaggio ci porta al cospetto delle grandi fioriture dei peschi, quelle che tingono il mondo di rosa. Pronti a partire?

Fioritura del mondo: uno spettacolo grandioso

Organizzare un viaggio a marzo per andare alla scoperta dell’immenso patrimonio naturalistico custodito dal nostro pianeta è sempre un’ottima idea. È proprio durante questo mese, che dà il via alla stagione più straordinaria dell’anno, che i luoghi che conosciamo si tingono di meraviglia. Tutto merito di Madre Natura che, con il suo risveglio, trasforma la terra nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso.

Una fuga primaverile, lo sappiamo, ci consente di perderci e immergerci in scenari mozzafiato e sensoriali. Deserti aridi che come per magia fioriscono, alberi di ciliegi che incorniciano viali fatati e poi, ancora, distese sterminate e colorate che si perdono all’orizzonte.

Alcune fioriture sono così belle e straordinarie che si sono trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche, succede con i tulipani in Olanda, per esempio, o con l’hanami in Giappone. Ce ne sono tante altre, però, che allo stesso modo sanno regalare spettacoli incredibili, proprio come la fioritura dei peschi, un miracolo della natura che tinge tutto il mondo di rosa.

Il mondo si tinge di rosa: dove ammirare i peschi in fiore

Per assicurarsi un posto d’eccezione e ammirare uno degli spettacoli più belli del mondo intero, dobbiamo recarci in un luogo che si trova fuori dai radar turistici e raggiungere un piccolo comune di appena 2000 abitanti in Catalogna. È qui, ad Aitona, che esiste un viale rosa e incantato, un vero e proprio capolavoro d’arte in cui le persone possono perdersi e immergersi. Nel mese di marzo, in questo territorio, la natura splende come non mai, tingendo le campagne dei colori più belli che appartengono alla sua palette.

Anche in Giappone è possibile ammirare questa splendida fioritura. Durante i primi giorni di marzo, infatti, i fiori dei peschi iniziano a sbocciare, sprigionando sfumature che vanno dal rosa intenso al rosso porpora. Un’ottima alternativa, questa, che sostituisce le più celebri passeggiate tra gli alberi di ciliegio diffuse nel Paese del Sol Levante. Uno dei luoghi migliori per ammirare questo show è Fuefuki, qui si trova l’azienda agricola Marukita Hanamomo-en che offre tour e passeggiate tra i peschi in fiore.

Anche in Italia è possibile ammirare il rosa scintillante delle fioriture dei peschi. Tra le colline di Macerata e Fermo, infatti, centinaia di alberi di pesche Saturnia fioriscono ogni anno a metà marzo. Lo spettacolo è grandioso.