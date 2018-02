I giardini Sakura: dove vedere i ciliegi fioriti in Giappone

I ciliegi in fiore sono ormai diventati un simbolo del Giappone. Un momento magico che attira i turisti che vogliono ammirare i giardini sakura. Il periodo migliore è quello che prende il via a partire dalla seconda metà di marzo e termina a metà aprile. Non a caso il momento della fioritura coincide anche con un aumento delle prenotazioni per le vacanze.

Se avete intenzione di non lasciarvi sfuggire la magia di distese di alberi in fiore, ma non potete proprio aspettare i sakura (ciliegi) a inizio aprile, allora vanno bene anche i fiori si prugno (prima) e i glicini (dopo).

Ma questa stagione non piace solo ai turisti, anche i giapponesi sono soliti celebrare le fioriture e l’arrivo della Primavera con party sull’erba, noti come hanami. Tutto il Paese si trasforma in una grande festa nella stagione dei sakura, a partire dal primo posto dove fioriscono in Okinawa meridionale fino al Hokkaido settentrionale.

Ecco quali sono i posti migliori dove lasciarsi stupire dalla bellezza di questa fioritura.

Yoshiko è sicuramente il posto più famoso, con i suoi 30mila alberi di ciliegio, ma è anche quello più affollato. Il percorso più noto è quello che parte dalla stazione ferroviaria e arriva al crinale della montagna attraverso parchi, luoghi dove ammirare la fioritura e banchetti di cibo per la strada.

Kyoto è un’altra tappa obbligata per la fioritura di ciliegi. È una città affascinante grazie ai templi e ai palazzi imperiali. Da non perdere il grande ciliegio di 70 anni sullo stagno del Muruyama-koen Park e il The Philosopher’s Walk, canale immerso nella fioritura.

A Kanazawa, oltre ai quartieri di samurai e geishe, si trova il Kenroku-en Garden, uno dei tre grandi giardini giapponesi, luogo perfetto per godere dello spettacolo della sakura. A Fukuoka, invece, ad ogni primavera si tiene il Festival Sakura del Castello di Fukuoka, dedicato ai fiori di ciliegio all’interno del Maizuru Park.

Tappa obbligata la capitale Tokyo, città che nel 2041 diventerà sede del grattacielo in legno più alto al mondo, dove si può ammirare la fioritura in uno dei tanti giardini.

E se nel vostro tour del Giappone volete ammirare anche le icone nazionali, non dimenticate di visitare il Monte Fuji che regala uno spettacolo ancora più affascinante circondato dai fiori.