Direzione Berlino: cosa mettere in valigia

Come fare la valigia per Berlino? La capitale tedesca ha un clima più fresco rispetto a quello italiano, oltre che piuttosto imprevedibile durante l'anno

Berlino, la capitale tedesca, è una città assolutamente affascinante e sicuramente una delle capitali europee imperdibili per chi ama viaggiare: infatti, la città riserva un mix esplosivo di storia, arte, cultura, tradizioni e anche modernità perché negli ultimi anni Berlino è diventata sempre più una capitale ricca di eventi, movida e intrattenimento che coinvolgono a 360° i visitatori. Non di minore importanza, inoltre, il cibo: Berlino è il luogo ideale per scoprire la cucina tedesca e assaggiare pietanze iconiche come il Currywurst, nonostante la città sia piena di ristoranti che propongono cucine da ogni parte del mondo.

Ma quando si è acquistato un biglietto per Berlino e occorre preparare la valigia, cosa bisogna portare con sé per godersi al meglio questo viaggio? Occorre considerare, in primo luogo, che Berlino è tendenzialmente una città dal clima freddo, anche quando nel resto d’Europa è estate, ad esempio. Certamente, cosa mettere in valigia per Berlino dipenderà soprattutto dal periodo in cui partirete per questa splendida capitale.

Il clima a Berlino

La capitale tedesca ha un clima di tipo temperato oceanico… Cosa significa? Vuol dire, in altri termini, che Berlino è una città caratterizzata principalmente da inverni freddi e spesso parecchio umidi, con piogge non solo frequenti ma soprattutto difficili da prevedere, mentre le estati sono miti ma in ogni caso imprevedibili (ebbene sì, anche durante la bella stagione potreste dover aprire l’ombrello per le strade di Berlino) dato che le piogge possono infatti verificarsi in qualsiasi stagione.

In inverno, le temperature possono scendere sotto lo zero, con nevicate occasionali (che rendono ancora più suggestiva la città, sotto il manto bianco), e persino nelle giornate invernali più soleggiate, il vento freddo può rendere l’aria pungente e gelida, difficile da sopportare se non si è preparati e adeguatamente vestiti.

Come fare la valigia per Berlino

Preparare la valigia per un viaggio a Berlino richiede un po’ di attenzione, dal momento che la capitale tedesca è nota per il suo clima imprevedibile e generalmente più fresco rispetto a quello italiano, anche durante la primavera e l’estate. Pianificare con cura cosa portare in valigia, dunque, aiuterà a godere appieno del soggiorno, indipendentemente dalla stagione in cui si parte alla volta della capitale tedesca.

Innanzitutto, quando si parte per Berlino è importante considerare di adottare l’abbigliamento a strati. Berlino ha un clima variabile, con cambiamenti repentini nel corso della giornata, soprattutto durante la primavera e l’autunno. Indossare capi sovrapponibili come maglie a maniche lunghe, maglioni leggeri e giacche impermeabili permette di adattarsi facilmente a queste variazioni climatiche. Anche in estate, quando le temperature possono raggiungere i 25-30°C, è consigliabile portare con sé una giacca leggera o un cardigan da indossare nelle serate più fresche.

Durante l’inverno, invece, la città di Berlino può essere piuttosto fredda, con temperature che scendono rapidamente sotto lo zero, e giornate estremamente rigide. In questo caso, il viaggiatore più oculato avrà con sé un buon cappotto invernale, guanti, sciarpa e cappello, indumenti assolutamente indispensabili per coloro che partono per Berlino durante i mesi freddi. Anche gli stivali impermeabili possono rivelarsi utili, soprattutto in caso di neve o pioggia, quando però non si vuole assolutamente rinunciare a una passeggiata per il centro della città, per non perdere i luoghi più iconici, come la storica Porta di Brandeburgo, il maestoso Reichstag con la sua simbolica cupola di vetro, la sorprendente isola dei musei e – ovviamente – Alexanderplatz con la famosa Torre della Televisione.

Il vento a Berlino è un altro fenomeno da tenere d’occhio perché può essere particolarmente pungente, quindi è bene scegliere di indossare sempre tessuti caldi e traspiranti per mantenere il comfort termico anche durante le giornate più rigide. Non bisogna poi dimenticare, per le frequenti piogge (spesso imprevedibili anche affidandosi sul web alle previsioni meteo), un ombrello o una giacca impermeabile.