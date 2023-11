Questa è la destinazione perfetta per l’inverno che non ti aspetti

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: 123RF Montagne di Kackar, Turchia

A volte, ciò che ci porta a intraprendere un viaggio è un bisogno irrefrenabile che ci spinge a cercare l’ignoto e a sfidare i nostri limiti. È la voglia di adrenalina, quel sentimento travolgente che ci fa sentire intensamente vivi.

Lo sanno bene gli appassionati di eliski, non solo uno sport, ma un autentico stile di vita per coloro che sono pronti a solcare i cieli e scivolare lungo le pendici innevate, sperimentando la potenza della natura. Grazie all’elicottero, infatti, è possibile raggiungere vette remote e inesplorate, e ammirare panorami straordinari da un punto di vista privilegiato.

Uno dei luoghi più ambiti per praticare questa disciplina estrema è senza dubbio la Turchia. Le maestose montagne Kaçkar, in particolare, rappresentano un vero e proprio paradiso per gli appassionati: alti picchi, pendii sfidanti, neve fresca e incontaminata creano le condizioni ideali per gli amanti dell’avventura. Con ben 370 atleti accreditati, questa destinazione è diventata un punto di riferimento per coloro che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile che combina lo sport con la bellezza della natura selvaggia.

L’Eliski: un’avventura ad alta quota nel cuore della Turchia

Fonte: iStock

Le montagne Kaçkar, incastonate nel cuore della Turchia nordorientale, sono un gioiello di rara bellezza. Questa catena montuosa, la più alta del Mar Nero e la quarta in tutta la Turchia, svetta con maestosità, dominando il paesaggio con le sue vette che raggiungono quasi i 4.000 metri. L’incontro tra le acque scure e i picchi imbiancati crea un contrasto affascinante, quasi magico, uno spettacolo cromatico e di forme che toglie il fiato.

La loro presenza è imponente, quasi intimidatoria, ma è proprio questa grandiosità che affascina alpinisti e amanti della natura di tutto il mondo.

L’inizio della stagione dell’eliski è un evento molto atteso, che promette un’esperienza indimenticabile che vale tutto il viaggio. In particolare, la valle di Ayder è considerata una tappa obbligatoria che offre una varietà di percorsi per praticare numerose escursioni. Qui, gli elicotteri sorvoleranno le vette più alte per regalarti la possibilità di sciare sui pendii immacolati e di osservare paesaggi mozzafiato.

Con oltre 400 piste registrate, qui ciascuno può trovare il percorso perfetto per le proprie abilità e preferenze. E dopo una giornata trascorsa a sfrecciare sulla neve, una vasta gamma di alloggi attende gli avventurieri stanchi: dagli eleganti hotel boutique agli accoglienti ostelli, fino ai pittoreschi bungalow in affitto. Ogni opzione di soggiorno è un invito a rilassarsi e a godere della tranquillità del luogo, immersi in un paesaggio da sogno.

I monti Kaçkar: tra cultura e natura incontaminata

Oltre all’irrinunciabile bellezza naturale e alle entusiasmanti opportunità di avventura, le montagne Kaçkar nascondono un tesoro di storia e cultura.

La provincia di Artvin, in particolare, racchiude un insieme di antichi insediamenti che risalgono al Medioevo, autentici custodi di storie antiche e tradizioni millenarie. Le imponenti chiese antiche che dominano il paesaggio dalle pendici delle montagne sembrano sospese nel tempo, donando una prospettiva unica sul ricco patrimonio culturale turco.

E dopo un’esperienza intensa all’insegna dell’avventura, cosa c’è di meglio di un pasto gustoso? I sapori autentici della tradizione locale, preparati con ingredienti freschi, sono il modo perfetto per terminare la giornata e lasciarsi cullare dalla cultura turca in modo delizioso e appagante.