Come raggiungere l’aeroporto di Venezia Marco Polo

Tra i primi nodi da sciogliere nell’organizzazione di un viaggio c’è quello dello spostamento dall’aeroporto al centro città.

Mettiamo il caso di essere in procinto di partire per un weekend lungo a Venezia. La città per antonomasia degli innamorati, nella cui malinconica laguna si riflettono palazzi dalle colorate facciate, ponti e chiesine, ci aspetta… ma una domanda ci tormenta: come arrivare dall’aeroporto Marco Polo di Venezia?

Scopriamo insieme i numerosi mezzi per raggiungere il centro storico di Venezia dall’aeroporto – pubblici e privati, via terra e via mare!

Raggiungere Venezia in bus pubblico

In circa 20 minuti di autobus è possibile raggiunge Piazzale Roma: basterà prendere la linea 5-Aerobus situata a pochi metri dalla porta B dell’uscita ARRIVI. Giunti a destinazione, poi, occorrerà prendere un vaporetto della navigazione pubblica per arrivare nel cuore pulsante della città.

Qualora, invece, si volesse raggiungere Mestre dall’aeroporto è comodamente fattibile prendendo il bus numero 14 o il 15, dalla stessa fermata di cui sopra; questo collegamento è, inoltre, molto pratico anche nel caso in cui si dovesse raggiungere l’aeroporto di Venezia dalla stazione: proprio a Mestre, infatti, si trova una delle principali stazioni ferroviarie di collegamento alla Serenissima!

Raggiungere Venezia in bus privato

Chiaramente, oltre ai bus di linea, è possibile anche usufruire di quelli privati che percorrono il tragitto dall’aeroporto di Venezia a Venezia centro. La frequenza di passaggio di questi mezzi è senz’altro maggiore di quelli pubblici, oltre ad offrire un maggiore comfort trattandosi di autobus turistici. I biglietti, poi, sono facilmente acquistabili via internet.

Occorre precisare che, anche in questo caso, il punto di arrivo sarà Piazzale Roma: questo è uno dei principali snodi terrestri di Venezia che segna di fatto il confine tra la terraferma – ancora raggiungibile dai mezzi su ruota – e la laguna sospesa tra le acque verdi-azzurre che la circondano.

Dall’aeroporto di Venezia a Venezia via mare

Alilaguna è la compagnia pubblica che offre il servizio di trasferimento via mare per l’aeroporto: arrivare in centro con il vaporetto è forse una delle esperienze più tipiche da vivere! I biglietti si acquistano direttamente alla darsena fuori dal Marco Polo: basterà camminare circa dieci minuti per trovarla, mentre il tempo di percorrenza varia tra i 30 e i 50 minuti in base al punto di arrivo. Il vaporetto, infatti, permette di raggiungere diverse destinazioni nel cuore della città come Rialto o San Marco.

Ancora più suggestivo, senz’altro, è l’utilizzo di un taxi acqueo! Si tratta di imbarcazioni più piccole rispetto ai vaporetti e anche più confortevoli. Di certo il vantaggio è che, mentre si risolve il dubbio sul come arrivare all’aeroporto di Venezia, ci si goda il panorama e lo splendore della città da un punto di vista privilegiato: quello dei suoi romantici canali.

Anche in questo caso i biglietti sono comodamente acquistabili su internet.

Arrivare a Venezia come un vip: solcare i canali a bordo di una barca privata

Chi non hai mai guardato quelle scene che passano alla tv durante la mostra del cinema a Venezia, in cui VIP che arrivano dall’altro lato del mondo raggiungono il cuore pulsante di questa città unica al mondo, in motoscafo? Capelli al vento e abiti di sartoria, gioielli da sogno e sorrisi smaglianti: chi non ha sognato un’entrata trionfale in questo stile?

Beh, forse non indosseremo l’abito lungo, ma pur non essendo una star di Hollywood possiamo rendere quel sogno realtà. È, infatti, possibile prenotare un trasferimento privato dall’aeroporto Marco Polo a uno dei fantastici hotel di Venezia a bordo di un elegante boat taxi privato da non condividere proprio con nessuno! In questo caso la prima parte del trasferimento, dagli arrivi alla darsena, sarà a bordo di una vettura privata per poi imbarcarsi su una delle tradizionali barche di Venezia.

Questi servizi privati, poi, sono altamente personalizzabili: con un supplemento, per esempio, è possibile sfruttare il trasferimento dall’aeroporto per fare una prima conoscenza con la città più romantica del mondo. Infatti, alcuni di questi mezzi, accordano la possibilità di prenotare un’estensione di mezz’ora rispetto al tempo dello spostamento per godere di una dolce panoramica tra i canali.

Un arrivo del genere segna davvero l’inizio di una vacanza incredibile: chissà quali altre soprese potrebbe riservare il soggiorno nella Serenissima.