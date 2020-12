Nel regno di “Frozen”: gli alberi ghiacciati incantano il mondo

editato in: da

L’isola di Jeju, nella Corea del Sud, è conosciuta per il suo mare paradisiaco al punto da essere chiamata la “Hawaii sudcoreana”. Ma d’inverno il clima tropicale lascia il posto a un incantato paesaggio invernale: le temperature infatti scendono oltre i -6°C e trasformano la natura incontaminata dell’isola in una favola di ghiaccio.

Se ami l’inverno e le atmosfere ovattate, pacifiche e tranquille, della terra ricoperta di neve, questa è l’isola che fa per te. Durante l’inverno, infatti, l’isola si svuota dai turisti e ad abitarla restano solo monaci e abitanti nativi. Il nome Jeju significa “degli Dei” e l’Isola è considerata una sorta di Olimpo orientale. Sulla sua superficie, infatti, si possono ritrovare diversi templi che ogni anno, durante l’estate, richiamano turisti da tutto il mondo. L’isola è conosciuta per lo più per il suo mare paradisiaco, ma d’inverno, l’escursione termica è tale, da trasformala in una bellissima divinità di ghiaccio

Per le sue bellezze naturali, l’Isola di Jeju è considerata Patrimonio dell’Umanità della Corea del Sud. L’Isola ha origine vulcanica e ha, di solito, un clima temperato. Gli inverni hanno iniziato a essere rigidi solo recentemente e gli abitanti ancora non sono molto abituati a queste spettacolari sculture che il ghiaccio forma sulla natura dell’isola.

Come nel regno di Frozen, gli alberi ghiacciati, la natura silenziosa e ricoperta di neve, è uno spettacolo unico nel suo genere. In particolare, a queste latitudini. L’isola, inoltre, è scarsamente popolata e animali e piante esotiche trovano nella tranquillità l’habitat migliore per prosperare. Il che rende la magia dell’inverno ancora più meravigliosa.

La neve ricopre i sentieri, che nella stagione estiva portano verso i templi più famosi dell’Isola. D’estate, infatti, JeJu è una delle mete preferite dai coreani per le loro lune di miele e anche per celebrare matrimoni in loco. Per chi ama l’inverno, anche la stagione fredda potrebbe rivelarsi un’interessante alternativa ad altre mete per il proprio viaggio di nozze.