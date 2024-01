Gli sport più strani praticati nel mondo. Quale proveresti?

Ecco alcuni degli sport più bizzarri al mondo che, per quanto strani possano sembrare, dimostrando che la creatività umana non conosce limiti né confini

Fonte: Getty Images Cheese Rolling, Copper’s Hill, Inghilterra

È universalmente riconosciuto che fare sport fa bene al fisico e all’anima, è come un mantra inciso nel cuore di ognuno di noi. Ma chi l’ha detto che il calcio, il basket o il tennis siano gli unici modi per tenersi in forma e divertirsi?

Forse non tutti sanno che, in ogni angolo del globo, si celano discipline straordinarie, spesso nate da antiche tradizioni o da fusioni insolite tra differenti discipline. Sport che fanno sorridere per la loro originalità ma che, al tempo stesso, incantano per l’abilità e la passione che richiedono.

Preparati per un viaggio emozionante attraverso alcuni degli sport più stravaganti al mondo. In questa avventura scopriremo come l’ingegno umano ha saputo trasformare la competizione in qualcosa di davvero unico e sorprendente. Un’autentica espressione di arte, cultura e sconfinata creatività.

L’antica tradizione della corsa dei cammelli

Se pensi che i cammelli siano creature lente e pigre, dovrai ricrederti. Nel cuore dell’Australia, tra deserti sconfinati e paesaggi mozzafiato, si svolge uno degli eventi sportivi più affascinanti e singolari del pianeta: la Camel Cup. Ogni anno, la tranquilla città di Alice Springs si trasforma in un vivace palcoscenico per una delle più importanti corse di cammelli al mondo.

Questi animali sono straordinari atleti del deserto, in grado di raggiungere una velocità di 65 km/h a tutta potenza e mantenere costantemente un ritmo di 40 km/h per più di un’ora.

L’insolita sfida della corsa con la moglie

Nel cuore della Finlandia, tra i boschi silenziosi e i laghi gelidi, si svolge ogni anno una competizione originale e divertente: la corsa con la moglie. Questo evento unico nel suo genere ha luogo a Sonkjärvi, un piccolo paese che ha dato vita a questo straordinario sport negli anni ’90, sebbene le sue radici storiche risalgano al lontano 1800.

Un vero e proprio test di forza, resistenza e spirito di squadra, in cui i partecipanti devono affrontare un entusiasmante percorso a ostacoli lungo qualche centinaio di metri, con le loro spose saldamente ancorate sulle loro spalle. Questa sfida è tanto coinvolgente quanto divertente, con i concorrenti che adottano tecniche diverse e creative per “trasportare” le loro amate fino al traguardo.

Ma il premio più ambito non è solo il titolo mondiale. Il vincitore, infatti, viene ricompensato con un quantitativo di birra pari al peso della moglie trasportata, un premio che aggiunge un tocco di leggerezza e ironia a questa competizione già di per sé fuori dal comune.

La corsa delle sedie da ufficio

Chiunque abbia lavorato in un ufficio sa quanto possa essere allettante lanciarsi in una corsa su una sedia con rotelle. Ebbene, in Germania questo passatempo è diventato un vero e proprio sport, con concorrenti che sfrecciano lungo il percorso a bordo delle loro sedie da ufficio, in una gara di velocità più unica che rara.

Come in ogni grande evento, ci sono regole da rispettare e attrezzature da indossare. I partecipanti devono presentarsi al via con casco e protezioni, pronti a sfrecciare verso il traguardo. Ma c’è un elemento che rende questa gara ancora più speciale: l’estetica. Infatti, viene assegnato un punteggio anche alla sedia addobbata in modo più eccentrico, trasformando questa competizione in un vero e proprio spettacolo di colori, forme e creatività.

L’audace gara del Cheese Rolling

È una corsa contro il tempo, una battaglia contro la gravità e un test di coraggio. Questo è il Cheese Rolling sulla Copper’s Hill nei dintorni di Gloucester, Inghilterra. Un evento annuale che vede audaci concorrenti lanciarsi in una discesa vertiginosa per intercettare un avversario molto particolare: una forma di formaggio.

Lasciato rotolare dal culmine della collina, può raggiungere velocità fino a 110 km/h, rendendo l’impresa di superarlo nella corsa verso il traguardo un compito estremamente difficile. Nonostante possa sembrare un gioco leggero, la Cheese Rolling Race è tutt’altro che tranquilla. Ogni anno, gli infortuni sono all’ordine del giorno, con i partecipanti che spesso finiscono per rotolare giù per la collina anziché correre. Ma nonostante le contusioni e le abrasioni, l’entusiasmo e la passione degli atleti non vengono mai meno.

Yukigassen: l’imperdibile battaglia di neve

Nel cuore dell’inverno, quando il mondo sembra abbracciato da un manto silenzioso di neve, si svolge un evento tanto affascinante quanto divertente: lo Yukigassen. Questo sport, nato nelle fredde regioni del Giappone, ha trasformato un semplice divertimento in una vera e propria competizione che si è diffusa in tutto il mondo, affascinando grandi e piccini.

L’obiettivo è chiaro: colpire gli avversari con palle di neve accuratamente lanciate per eliminarli dalla gara. Tuttavia, è fondamentale equipaggiarsi con i giusti dispositivi di protezione per garantire la sicurezza di ogni giocatore.