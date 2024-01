Per una questione d'abitudine e quotidianità, probabilmente pochissimi di noi rinuncerebbero a un bel caffé italiano : corto e intenso, accompagnato da un cornetto è un modo meraviglioso per cominciare la giornata. Eppure esistono altreche oltre a essere buonissime sono anche altrettanto energizzanti e in grado di soddisfare tutti i sensi. E no, non parliamo solo degli ormai notissimi pancake americani, ma di molti altri pasti tutti da scoprire. Pronti a iniziare?