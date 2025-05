Il cinco de mayo celebra la vittoria di Puebla del 1862 e l'orgoglio messicano tra storia, cultura, cucina tradizionale e festeggiamenti in tutto il mondo

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Ragazzi messicani vestiti con abiti tradizionali durante la festa del Cinco de Mayo

Il Cinco de mayo – 5 maggio – è molto più di una semplice data sul calendario: è un simbolo dell’anti-imperialismo, dell’orgoglio, della resistenza e dell’identità del popolo messicano.

Spesso viene frainteso come la festa dell’indipendenza del Messico, ma questo giorno celebra invece una storica vittoria che ha lasciato una forte impronta nella cultura del Paese.

La storia del cinco de mayo

Il cinco de mayo commemora la battaglia di Puebla del 5 maggio 1862, quando l’esercito messicano, guidato dal generale Ignacio Zaragoza, sconfisse le truppe francesi di Napoleone III, che erano molto più numerose e meglio equipaggiate. La battaglia iniziò al mattino di quel giorno e andò avanti fino a notte fonda.

Sebbene non abbia rappresentato una vittoria decisiva nella guerra, questa data rappresentò un importante segno di resistenza e determinazione per il popolo messicano. La battaglia dimostrò al mondo che la sovranità nazionale e l’identità culturale erano valori irrinunciabili per il Messico.

I festeggiamenti del Cinco de Mayo

In Messico, il cinco de mayo viene celebrato soprattutto a Puebla e porta il nome di “La batalla del cinco de mayo“.

Fonte: iStock

Sfilate di carri, rievocazioni militari e eventi culturali vengono organizzati in questa importante data di maggio. Durante i festeggiamenti, da tradizione, viene anche rimesso in scena l’epico scontro proprio nel luogo in cui avvenne.

Questa è l’occasione perfetta per i messicani di indossare i tipici sombreros e i baffi finti, vestirsi con costumi tipici come ponchos e sarape per percorrere le strade della città, suonare le maracas e sfoggiare le piñatas de burro con l’obiettivo di divertirsi e godere di una giornata carica di vibrazioni che mette in mostra lo spirito messicano.

Fonte: iStock

I festeggiamenti non si limitano alla data del 5 maggio ma si protraggono per più di un mese, dal 2 aprile al 10 del mese successivo. Nelle settimane precedenti e successive infatti i messicani fanno festa con musica con mariachis, mangiano tacos, organizzano esibizioni di danza, spettacoli teatrali, parate complete dei simboli della cultura messicana. Si tratta di una vera e propria festa che esalta e valorizza il patrimonio culturale del Messico.

Negli Stati Uniti, invece, la festa ha assunto una dimensione ancora più ampia, diventando una celebrazione della cultura messicano-americana. Questa festività è nata infatti da un’iniziativa della comunità messicano-statunitense situata in California. Da lì si è poi estesa in tutto il Paese, nello specifico nelle città di Los Angeles, Chicago e Huston dove la presenza del popolo latino è maggiore.

Concerti, balli folkloristici, esposizioni d’arte e festival di strada riempiono le città, portando allegria e colore nelle comunità. È un’occasione molto importante per far conoscere la ricchezza delle tradizioni messicane anche a chi non ha origini latine e per tramandare storia e valori alle generazioni future.

La cucina messicana protagonista della festa

Uno degli aspetti più amati del cinco de mayo è la cucina tradizionale messicana fatta di sapori autentici, colori, piatti tipici.

Fonte: iStock

In questa giornata si preparano piatti iconici e rappresentativi come:

tacos,

nachos,

tamales,

salsa guacamole,

jalapenos,

enchiladas,

mole poblano – piatto simbolo della regione di Puebla,

chalupas – tortillas condite con carne, formaggio e cipolla – sempre tipiche di Puebla,

chiles en Nogada – tipici peperoni verdi ripieni di carne e frutta secca.

Le bevande non possono mancare: la margarita e la cerveza – birra – sono protagoniste indiscusse dei festeggiamenti.

Il cibo offre così un viaggio culinario in Messico per le centinaia di viaggiatori che arrivano da ogni parte di mondo e diventa quindi un mezzo per trasmettere storie, valori e sapori autentici.

Orgoglio messicano e identità culturale

Il cinco de mayo contiene un significato fortemente anti-imperialista ed è un’occasione per celebrare l’orgoglio messicano e rafforzare l’identità culturale delle nuove generazioni.

È un momento di riflessione sul valore della libertà, della resilienza e della diversità culturale.

Attraverso la musica mariachi, le danze folkloristiche e l’arte tradizionale, si rinnova ogni anno il legame con le proprie radici.

Fonte: iStock

La festa diventa così un collegamento potente tra passato e presente, tra il Messico e il mondo e ha un’identità biculturale che rappresenta i membri della collettività messico-statunitense. Questo è stato anche un modo per permettere al popolo statunitense di avvicinarsi meglio alla cultura messicana con l’obiettivo di ottenere rivendicazioni politiche e risorse per la comunità.

Il cinco de mayo nel mondo

Sebbene abbia origini profondamente radicate nella storia del Messico, il cinco de mayo ha varcato i confini nazionali, diventando una ricorrenza celebrata in molti Paesi, in particolare negli Stati Uniti, dove è riconosciuta come una delle principali festività latine.

Negli Stati Uniti solitamente vengono coinvolti anche gli studenti delle scuole superiori facendo loro organizzare eventi che diffondano e valorizzino la cultura messicana trasmettendo l’importanza storica di quanto accaduto il 5 maggio.

Anche in Canada, Australia e in alcune città europee, si organizzano eventi per promuovere la cultura messicana.

Questa diffusione di memoria testimonia la forza dell’identità culturale messicana e il suo ruolo nel dialogo interculturale globale.

Il cinco de mayo è molto più di una festa: è un inno alla cultura, alla storia e allo spirito del Messico. Celebrare questa ricorrenza significa valorizzare le tradizioni, riconoscere il passato e abbracciare la diversità culturale che arricchisce il mondo.

In un’epoca in cui è sempre più importante costruire ponti tra i popoli, il 5 maggio diventa un simbolo universale di unità, orgoglio e memoria.