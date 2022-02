Camminare nel vuoto: chi ha il coraggio di passeggiare qui su?

Ci sono avventure non proprio alla portata di tutti, destinate solamente alle persone più coraggiose, che non si lasciano impressionare da ciò che, inevitabilmente, suscita in noi un brivido. Per gli amanti dell’adrenalina, cosa c’è di meglio di una passeggiata nel vuoto? Ecco alcune splendide passerelle di cristallo, dove ammirare gli abissi e lasciarsi travolgere dall’emozione.

Tra passerelle sospese nel vuoto e pavimenti di cristallo

L’idea di camminare sospesi sopra un burrone è qualcosa che, in fondo, vorremmo provare tutti. Ed è possibile farlo in tutta sicurezza, approfittando di alcune meravigliose strutture create appositamente per regalare emozioni uniche ai più ardimentosi. È il caso, ad esempio, del ponte di vetro situato sul Monte Tianmen, nel cuore della Cina: qui il panorama è mozzafiato, tra ripide pareti rocciose e profondi canyon che si aprono, letteralmente, sotto i nostri piedi. Nel 2016 è stata inaugurata una lunga passerella interamente di cristallo, sospesa a ben 300 metri di altezza. A quanto pare, la sua funivia (la più lunga al mondo) non era sufficientemente da brividi.

Decisamente più piccola, ma non certo per questo meno affascinante, è la passerella che permette di affacciarsi sul panorama meraviglioso dell’isola de La Gomera, una delle perle delle Canarie. Stiamo parlando del belvedere di Abrante, che con i suoi 400 metri di altezza sulla Valle di Agulo spunta tra le rocce del nord dell’isola. In realtà è poco più di un terrazzo interamente realizzato in vetro trasparente, da cui galleggiare nel vuoto spingendo lo sguardo verso l’oceano.

E se volete proprio concedervi un’esperienza indimenticabile, approfittate della Jin Mao Tower di Shangai: al piano situato a 340 metri d’altezza si apre un terrazzo con pavimento in vetro, del tutto privo di ringhiere. Per potervisi affacciare, è necessario imbragarsi e indossare un elmetto, sempre sotto l’attenta supervisione di addetti che ne garantiscono la sicurezza.. Ma la vista dallo skywalk è unica al mondo.

Piscine mozzafiato e balconi da brividi

Certo, tutte queste citate finora sono esperienze piuttosto impegnative (effettivamente adatte a chi ha un pizzico di coraggio in più). Ma basta solo un po’ di curiosità per assaporare l’ebrezza del vuoto, tra piscine sospese sull’abisso e balconi che si affacciano sul nulla. Ad esempio, i residenti della Market Square Tower di Houston (in Texas) possono godere della Sky Pool: si tratta di una vasca che si estende per 3 metri dalla facciata dell’edificio, all’altezza di circa 150 metri dal suolo. Costruita in plexiglas trasparente, permette di guardare la città sottostante.

Senza dover andare troppo distanti, l’Hotel Hubertus (immerso nel panorama delle Dolomiti) offre una Sky Pool riscaldata a dir poco incredibile: si tratta di un’infinity pool situata a 12 metri d’altezza, sul cui fondale si apre una finestra in cristallo che permette di godere di una splendida vista sulla natura circostante. È invece tra le Alpi francesi che si trova un’attrazione turistica fantastica, chiamata Step into the Void. Non è altro che una stanza di vetro situata ad un’altitudine di oltre 3800 metri, da dove ammirare le montagne innevate (purché non si soffra di vertigini).

A Tokyo, all’interno del suo Sky Tree, è possibile invece passeggiare su un pavimento di vetro che rappresenta sicuramente l’osservatorio più affascinante della città. È situato al 450esimo piano, e vi si può godere di una vista panoramica a 360°. Mentre in Messico esiste una struttura residenziale a dir poco bizzarra: si tratta della Hernandez Silva Penthouse, un attico extralusso che possiede un bagno decisamente originale. Si tratta di un cubicolo di mattoni rossi, originariamente destinato ad essere un ascensore. Il suo pavimento in vetro si apre sulle profondità del palazzo.