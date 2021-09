Autunno: al Castello di Strassoldo di Sopra va in scena la magia

Esiste un castello di incredibile bellezza, caratterizzato da interni ricchi ed esterni estremamente affascinanti. Tutto merito soprattutto del panorama che circonda l’edificio, un borgo medievale di raro fascino che rientra nella lista di quelli più belli d’Italia.

Stiamo parlando di Strassoldo, una frazione del comune di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. È qui che l’omonimo castello della parte alta del villaggio si accende di magia, questo autunno, grazie a uno degli eventi più incredibili dell’anno.

Magici Intrecci Autunnali, questo il nome della rassegna dedicata all’artigianato e al florovivaismo d’eccellenza che andrà in scena tra le stanze, i giardini e gli spazi del castello. Un’occasione perfetta per scoprire e riscoprire uno dei luoghi più straordinari della pianura friulana.

In questa magica e suggestiva atmosfera medioevale, infatti, quando la stagione entra nel suo vivo, viene organizzato uno degli eventi più attesi dell’anno per omaggiare l’autunno. I giorni 15, 16 e 17 ottobre metteranno in scena dei suggestivi addobbi con elementi autunnali che valorizzeranno ancora di più l’antico fascino della dimora.

Artisti, artigiani e vivaisti d’eccellenza, provenienti da tutto il mondo, metteranno in mostra le loro creazioni all’ombra degli alberi secolari e delle possenti colonne dell’Orangerie del Castello di Sopra. Queste opere d’arte naturali saranno collocate vicino agli antichi pozzi e alle aiuole fiorite, in ogni angolo di questo luogo suggestivo che invita i visitatori a seguire un percorso ideale che si dipana nei giardini della Vicinia, nel Parco, nel Brolo e nella Cancelleria del maniero.

Visitare il complesso monumentale, incastonato nel cuore del borgo, è un’esperienza da non perdere. Situato sulla parte alta del borgo, alla quale si accede attraverso l’antica Porta Cistigna, è possibile ammirare il complesso monumentale nella forma che ha assunto dopo la ristrutturazione settecentesca, anche se gli elementi dell’antico castello sono ancora ben visibili.

Anche gli interni conservano ancora il fascino antico, sono ancora presenti, infatti, i mobili e i ritratti di un tempo e l’atmosfera è degna di un viaggio nel tempo. Il castello di Strassoldo di Sopra, però, è privato, motivo per il quale non è sempre aperto al pubblico. Ecco perché l’evento Magici Intrecci Autunnali, si rivela l’occasione migliore per scoprire questo gioiello friulano.