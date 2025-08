Non solo canali: ad Amsterdam si costruiscono scalette per i gatti

Amsterdam installa scale nei canali per salvare i gatti dalla caduta accidentale in acqua, seguendo l’esempio di Amersfoort

Amsterdam ha deciso di affrontare un problema tanto invisibile quanto urgente: la sicurezza degli animali domestici nei pressi dei celebri canali. Infatti, sebbene le vie d’acqua costituiscano uno degli elementi più affascinanti del paesaggio urbano olandese, nonché Patrimonio UNESCO, nascondono insidie mortali in particolare per i gatti, che spesso cadono in acqua e faticano a risalire.

La decisione arriva sull’onda dell’esempio di Amersfoort, una cittadina a est della capitale, che da qualche mese ha adottato una soluzione tanto semplice quanto efficace: l’installazione di centinaia di piccole scale in legno lungo le rive dei canali. L’obiettivo è fornire vie di fuga immediate per tutti quegli animali (in particolare felini) che accidentalmente finiscono in acqua e non riescono a tornare a riva.

Un investimento pubblico per il benessere degli animali

Spinta dal successo dell’iniziativa ad Amersfoort e dalle richieste di maggiore attenzione verso la fauna, Amsterdam ha deciso di muoversi nella stessa direzione. Su proposta del Partito per gli Animali (PvdD), il consiglio comunale ha votato per destinare un budget di 100.000 euro alla costruzione di “scale di salvataggio” lungo i canali cittadini. Un investimento che, oltre a migliorare la qualità della vita per gli animali, punta anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della convivenza tra città e natura.

Le scale avranno un ruolo chiave soprattutto nei quartieri dove vicoli stretti e rive ripide creano una trappola: i gatti sanno nuotare ma spesso, quando cadono in acqua per paura o per distrazione, possono entrare nel panico, e rendere il salvataggio molto più difficile. A complicare la situazione, molti tratti dei canali non offrono appigli o vie d’uscita, e rischiano di trasformare quello che potrebbe essere un semplice incidente in una tragedia.

L’efficacia del progetto non dipenderà solo dalla quantità di scale installate, ma dalla loro distribuzione strategica. Come ha spiegato Maggie Ruitenberg, portavoce del Katten Kenniscentrum (un centro di ricerca e informazione dedicato ai felini) una scala può fare la differenza solo se si trova nel posto giusto. “Una scala può davvero salvargli la vita, a patto che ce ne siano abbastanza”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della densità e del posizionamento accurato delle strutture.

Per questo motivo, il comune collaborerà con Dierenambulance, un’organizzazione che si occupa di soccorso e benessere animale, per identificare i punti critici della città. Saranno proprio loro, grazie all’esperienza maturata sul campo, a suggerire le zone dove l’intervento è più urgente. Si tratta di un approccio che mira all’efficienza e al rispetto dell’ecosistema urbano, con un occhio attento alle esigenze di tutti gli esseri viventi che condividono gli spazi.

Un gesto simbolico ma concreto

La decisione di Amsterdam, pur nella sua semplicità, assume un valore simbolico molto forte. I un contesto urbano dove la tecnologia e l’innovazione spesso dominano la scena, scegliere di investire in piccole strutture di legno per salvare gatti e altri animali può sembrare un dettaglio marginale: eppure, l’attenzione al benessere della fauna urbana rivela una città che non si dimentica dei più vulnerabili, nemmeno se hanno quattro zampe e un manto peloso.

Al momento, non è stata ancora annunciata una data precisa per l’inizio dei lavori, ma è probabile che le prime installazioni si vedranno già nelle prossime settimane. Chi visiterà Amsterdam tra qualche mese potrebbe quindi trovarsi davanti a un nuovo dettaglio architettonico, piccolo ma ricco di significato: una scaletta in legno che spunta dalla riva di un canale, pronta a offrire salvezza e speranza a chi, per distrazione o spavento, si trova in difficoltà.