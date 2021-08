Il lago del Liscia, piccolo paradiso turchese della Gallura

editato in: da

Nel nord est della bellissima Sardegna prende vita un piccolo paradiso turchese: il lago del Liscia, un bacino artificiale nel cuore della Gallura che nacque negli anni ’60, dopo la costruzione della diga dell’omonimo fiume.

Questo particolare bacino d’acqua è abbracciato dai paesi di Sant’Antonio di Gallura, Luras, Arzachena e Luogosanto e qui è possibile persino fare escursioni giornaliere durante una vacanza con la famiglia e i propri bambini, godere di intense giornate di sole e passeggiate all’aria aperta, fare pic nic sotto ad alcuni bellissimi olivastri millenari e ai lecci.

Negli ultimi anni, inoltre, sono nate diverse iniziative per la sua valorizzazione, come il battello per i turisti estivi e sono state create alcune strutture ricettive completamente immerse nel verde e che non disturbano il paesaggio. Luoghi che offrono ospitalità a chi vuole scoprire una Sardegna diversa, tra i profumi dell’entroterra, nel silenzio delle querce della Gallura e ad ammirare il bellissimo lago.

Un bacino davvero unico poiché qui vi si specchiano i colli galluresi e navigandolo è possibile apprezzare il verde paesaggio della Gallura. In lontananza, infatti, si osservano le cime del Monte Limbara, il paese di Calangianus e i diversi colli, con qualche stazzo (antica abitazione di campagna) le cui pendici fanno da cornice al lago. Inoltre, il lago del Liscia è una delle fermate del Trenino Verde, lungo la tratta da Tempio – Pausania a Palau.

Il lago del Liscia, quindi, è un posto particolarissimo della Sardegna del nord est e che negli ultimi anni ha visto, finalmente, riconosciuta tutta la sua bellezza. Un posto da visitare se si vola verso la Gallura, zona ricca di sapori e tradizioni che colorano l’isola. Un territorio della Sardegna in cui poter conoscere la cultura, l’archeologia, la storia e i musei, il mare, i rilievi e le colline, la vegetazione di questa splendida regione italiana. Ma anche i sapori, le tradizioni e i gustosi piatti.

Non resta che inserire nel proprio itinerario in Sardegna la Gallura e in particolare il lago del Liscia, un piccolo paradiso artificiale che è anche la principale riserva d’acqua per paesi e campi del nord della Gallura.