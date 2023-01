Prima era un carro da pastore, ora è un alloggio bucolico. Ed è bellissimo

Fonte: Airbnb Carro da pastore alle porte di Amburgo

I viaggi più belli, quelli unici, indimenticabili e straordinari, sono fatti di esperienze incredibili, che passano per le emozioni e per i sensi. Non sono solo le avventure adrenaliniche, le esplorazioni, i tour e le scoperte naturali e antropiche a caratterizzarle in maniera univoca, ma anche gli alloggi che scegliamo.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più strutture ricettive si sono messe all’ascolto delle esigenze dei viaggiatori per trasformare case, baite, chalet e hotel in vere e proprie esperienze immersive, sensoriali e caratterizzanti che superano il concetto del mero riposo notturno. Lo abbiamo visto con le cabine immerse nella natura, con le stanze a tema, con i glamping e con tutte quelle proposte che sembrano realizzare i sogni di una vita.

E se è un sogno a occhi aperti che volete vivere, allora quel carro da pastore immerso nella natura, appena fuori da Amburgo, che è stato trasformato in un alloggio bucolico e bellissimo, esaudirà ogni vostro desiderio, permettendovi di vivere una vacanza all’insegna della bellezza, della pace e del silenzio.

Vanlife: molto più di una vacanza

Negli ultimi anni, la cosiddetta Vanlife si è trasformata in un vero e proprio trend di viaggio. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di un cambio radicale della quotidianità che prevede di trascorrere le giornate, o la vita, a bordo di un camper, di una roulotte o di un furgone camperizzato. Può trattarsi di una vacanza breve o di viaggio prolungato, fatto sta che le emozioni che regala questa esperienza sono uniche perché si combinano con l’esigenza di trascorrere il proprio tempo immersi nella natura, in territori selvaggi e incontaminati lontani dal caos cittadino e dal disordine dei giorni.

La natura, infatti, è diventata la destinazione d’eccellenza di tantissimi viaggiatori che sono alla ricerca di luoghi remoti e incontaminati da esplorare, o semplicemente per rilassarsi. Ed è proprio quello che fa questo alloggio straordinario immerso in una lussureggiante proprietà forestale situata alle porte di Amburgo.

Non si tratta di un camper o di una roulotte, come il trend vanlife ci suggerisce, ma di un carro da pastore che è stato trasformato in una deliziosa abitazione bucolica immersa nella natura. Noi non abbiamo dubbi: è questo il luogo perfetto da raggiungere per tutti coloro che cercano un’esperienza all’insegna della pace dei sensi.

Un alloggio bucolico alle porte di Amburgo

Per vivere questa vacanza inedita e straordinaria dobbiamo raggiungere la Germania, e immergerci negli splendidi paesaggi che si snodano intorno alla popolosa Amburgo. Proprio qui, a Neu Wulmstorf, è possibile vivere un’esperienza che sembra un sogno a occhi aperti.

Questo comune della Bassa Sassonia, situato ad appena 20 chilometri dalla città, ospita uno degli alloggi più straordinari e suggestivi del mondo. Si tratta di un carro da pastore che promuove vacanze all’insegna della sostenibilità e della natura e che è prenotabile su Airbnb.

Realizzato completamente in legno, questo carro è stato trasformato in un alloggio situato in una bellissima proprietà forestale che permette di trascorrere il tempo a stretto contatto con la natura. Gli interni sono piccoli e accoglienti, e sono dotati di tutti i comfort. C’è una cucina, un bagno e dei letti a castello, e uno splendido spazio outdoor a disposizione degli ospiti con panchine e amaca, dove è possibile trascorrere giornate a contemplare la meravigliosa natura circostante a ogni ora del giorno e della notte.

Situato in una posizione strategica, questo alloggio dista appena 20 minuti in auto da Amburgo, ma quella distanza basta a garantire un’esperienza straordinaria, fatta di pace, silenzio e relax, lontano dal caos cittadino.