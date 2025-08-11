Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Cala Violina, la spiaggia tra le più belle della Toscana

Mare, sole e sorrisi: la Toscana d’estate è un vero sogno e spesso viene scelta da chi viaggia in famiglia. Con più di 600 chilometri di costa, la zona spazia tra calette, pinete ombrose, spiagge libere, stabilimenti attrezzati e tanto altro. Il bello? È facile da raggiungere e l’ospitalità non teme rivali. Proviamo a capire quali sono le migliori spiagge della Toscana per bambini adatte a una vacanza in famiglia.

Spiagge di Viareggio

Tutti conoscono la località per il carnevale ma in realtà è una meta balneare di tutto rispetto. Viareggio ha ampie spiagge sabbiose dove si trovano numerosi stabilimenti attrezzati con mini-club, giochi e piscine ma non mancano le spiagge libere dove a pochi passi non mancano servizi su misura per i più piccoli.

Lido di Camaiore

Nella zona tra Marina di Pietrasanta e Viareggio c’è un’altra località balneare di tutto rispetto: siamo al Lido di Camaiore dove la sabbia finissima e i servizi non mancano. L’atmosfera retrò c’è ma si percepisce anche quella esclusiva di Forte dei Marmi. A rendere iconica la località ci pensa il ponte in acciaio di 300 metri che regala una passeggiata sul mare.

Spiaggia di San Vincenzo

San Vincenzo è un paradiso per le famiglie: mare limpido, sabbia fine e una pineta che regala ombra naturale nelle ore più calde. Gli stabilimenti sono organizzati per accogliere grandi e piccoli, con aree dedicate ai giochi e ristoranti a due passi dalla riva. Se vuoi variare, a poca distanza trovi il Golfo di Baratti, con la sua acqua turchese e il fascino della storia etrusca.

Spiaggia di Marina di Massa

Marina di Massa è una perfetta località di mare per vacanze in famiglia in Toscana. La spiaggia di Marina di Massa con i bambini è il top grazie alla struttura sabbiosa, lunga e con numerosi stabilimenti attrezzati ma anche tratti di spiaggia libera.

Spiaggia di Marina di Bibbona

Nella zona di Cecina spostandosi verso sud si raggiungere Marina di Bibbona, una meta incredibile per chi cerca tranquillità lungo una spiaggia sabbiosa in prossimità di una pineta. Qui non mancano i campeggi, le spiagge libere e tante attività da fare per i più piccoli. Marcia in più l’acqua bassa e calma.

Spiaggia di Follonica

Tra le spiagge per famiglia in Toscana si fa strada Follonica dove il fondale è basso e la sabbia è chiara. Campeggi e villaggi turistici dominano la zona e le spiagge libere abbondano così come quelle servite.

iStock

Spiaggia di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto unisce il fascino della natura alla comodità dei servizi. La lunga spiaggia è protetta da una fitta pineta, ideale per passeggiate all’ombra. Gli stabilimenti offrono spazi sicuri per i bambini, mentre i tratti di spiaggia libera regalano un’atmosfera più selvaggia.

Spiaggia di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia ha ampie spiagge nel tipico paesaggio della Maremma: lunghe e sabbiose con mare calmo e limpido rappresentano pienamente le spiagge adatte ai bambini.

Cala Violina

Tra le spiagge più belle della Toscana c’è Cala Violina, una vera meraviglia per chi vuole fare una vacanza in famiglia. La sabbia è soffice e il mare è trasparente con un fondale accessibile e sicuro. Limpidissima, regala scorci da cartolina.

Punta Ala

Chi organizza una vacanza con bambini in Toscana deve prendere in considerazione la spiaggia di Punta Ala che sabbiosa e ben attrezzata ma anche con tratti liberi, risulta il top per le famiglie che vogliono alternare relax, escursioni, divertimento, sport e magari un’escursione in barca.

iStock

Cala del Gesso

Sul Monte Argentario, Cala del Gesso è una mezzaluna di ciottoli bianchi racchiusa tra pareti rocciose e vegetazione. Riparata dai venti, ha un mare ricco di vita, perfetto per lo snorkeling. Si raggiunge in taxi boat da Porto Ercole o a piedi con un percorso panoramico e una scalinata.

Spiaggia della Sterpaia

All’interno del Parco Naturale della Sterpaia, questa spiaggia offre sabbia fine, acqua limpida e una pineta ombrosa con aree pic-nic. È l’ideale per chi vuole unire mare e natura, con tutto lo spazio per far giocare i bambini in libertà.

Spiaggia di Rocchette

Tra Castiglione della Pescaia e Punta Ala, la spiaggia delle Rocchette è una baia molto amata per l’acqua trasparente e i servizi a misura di famiglia. Qui si possono noleggiare canoe e SUP, perfetti per un po’ di avventura in sicurezza.

Spiaggia di Orbetello

Orbetello, con la sua laguna e l’oasi WWF, è una meta unica: non solo mare, ma anche birdwatching e passeggiate nella natura. Le spiagge vicine sono selvagge, ma ben servite, e i bambini potranno divertirsi tra bagni e piccole escursioni.

Spiaggia di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi non è solo sinonimo di glamour: dietro la sua fama di località chic si nasconde una spiaggia perfetta per le famiglie. Gli stabilimenti qui sono organizzati al millimetro: ombrelloni distanziati, aree giochi, piscine, e persino gazebo dove i più piccoli possono giocare all’ombra. Il mare degrada lentamente, quindi i bimbi possono sguazzare in tutta sicurezza.

Spiaggia La Lecciona

Un mare autentico, senza fronzoli e a contatto con la natura: la spiaggia di La Lecciona è proprio questo. È la spiaggia libera di Viareggio e si trova all’interno del parco di Migliarino che regala angoli d’ombra e di vegetazione lussureggiante. Lunga ben cinque chilometri e con sabbia dorata, alle spalle ha le iconiche pinete. Ci si rilassa e ci si gode il mare lontani dal rumore degli stabilimenti più centrali.

iStock

Spiagge dell’isola d’Elba

Partendo da Piombino si raggiunge facilmente l’isola d’Elba che è sicuramente una meta incredibile per una vacanza al mare. Tra le spiagge più belle dell’isola d’Elba se ne trovano molte adatte ai bambini. in primis Marina di Campo con sabbia dorata e mare che degrada lentamente, oppure Biodola che con la baia di sabbia ampia circondata dal verde offre scorci d’ombra dove riposarsi. Altrettanto interessante Procchio per non parlare di Felciaio o Acquarilli, tutti perfetti per gli amanti dello snorkeling e del relax.