Le spiagge più adatte ai bambini nel Golfo di Orosei

editato in: da

Estate, tempo di vacanze, tempo di mare e relax! Se la vostra meta quest’anno è la costa del nuorese, ed andate in Sardegna con bambini piccoli non temete esistono i luoghi giusti per divertirvi senza stress anche con i bebè.

Naturalmente quando in famiglia ci sono dei bimbi, le esigenze cambiano, vediamo dunque di stilare una classifica delle spiagge di Orosei non solo belle e scenografiche, ma anche più adatte alle famiglie con piccoli al seguito.

Le spiagge di Orosei per famiglie

Ecco quelle che secondo noi sono il top delle spiagge in Sardegna, soprattutto se ci andate con i bambini.

Marina di Orosei

Marina di Orosei è una spiaggia adattissima alle famiglie, costituita da un arenile lungo un paio di chilometri, con sabbia dorata e granulosa e mare cangiante dal verde al blu intenso. Alle spalle una tranquilla e lussureggiante pineta che consente di ripararsi dal sole durante le ore più calde. A rendere il tutto ancora più magico, il gioiellino naturale di Su Petrosu, uno stagno che si può attraversare grazie ad un piccolo ponte in legno.

Marina di Orosei è una spiaggia attrezzata, con ombrelloni e lettini, l’unica cosa da considerare è che il fondale marino scende piuttosto rapidamente e potrebbe essere un punto a sfavore con bimbi vivaci; meglio non perderli di vista.

Cala Ginepro

Cala Ginepro merita senz’altro una menzione nella classifica delle spiagge più belle se andate in Sardegna con bambini piccoli. La sabbia è chiara e fine, costellata di piccoli sassolini levigati che massaggiano i piedi quando ci si cammina sopra. Il mare è strepitoso, con tutte le sfumature dell’azzurro, del verde e del turchese. L’acqua è limpidissima, oltre che piacevolmente bassa.

Anche qui troviamo una bella pineta e un tripudio di ginepri profumati. Con la bassa marea si formano anche piccole piscinette adatte per rinfrescare e far divertire i più piccoli: un vero paradiso.

Sa Curcurica

Tra le spiagge di Orosei Sa Curcurica è una delle più amate dalle famiglie con bambini, soprattutto per via del suo fondale basso che digrada molto dolcemente. Un lungo arenile di sabbia bianca e finissima. Dietro la spiaggia, per ripararvi dal caldo, vi attende una piccola pineta e una bella vegetazione. Nella parte a nord si trova invece uno stagno dove vivono varie specie acquatiche.

È dotata di tutti i servizi, bar, possibilità di noleggiare ombrelloni, sdrai e lettini. È anche possibile pernottare nei vicini alberghi ed hotel, o nel campeggio. Non mancano, naturalmente ristoranti e supermercati.

Berchida

Nel comune di Siniscola troviamo un’incantevole lunga striscia di sabbia chiara, coronata da dune soffici come cipria, circondata da ginepri, pini, rocce e fiori selvatici e lambita da acqua cristallina; a rendere il tutto ancora più coreografico un piccolo stagno, che però è sempre secco durante i mesi estivi.

La spiaggia di Berchida, che si raggiunge attraverso una strada sterrata che passa tra coltivazioni e pascoli, è senza dubbio una della migliori spiagge della Sardegna, eletta addirittura come la più bella d’Italia nel 2009. Per chi va in spiaggia con un bebè è consigliabile visitarla nelle ore più fresche, o attrezzarsi con un ombrellone, poiché purtroppo non offre grossi ripari dal sole.