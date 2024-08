Tutto quello che c’è da sapere su Cala Liberotto

Fonte: iStock Vista aerea di Cala Liberotto in Sardegna

Alla ricerca di una spiaggia incantevole? Cala Liberotto in Sardegna è la scelta giusta! Una località che sembra uscita da una cartolina, con mare smeraldo e sabbia dorata, un contrasto perfetto. Si trova a nord dell’isola, nel Golfo di Orosei, ed è l’ideale per chi è alla ricerca di un luogo dove rilassarsi a stretto contatto con la natura.

Come arrivare a Cala Liberotto?

La spiaggia di Cala Liberotto si trova a circa 14 chilometri a sud della città di Orosei. Si può raggiungere questa spiaggia in auto, essendo ben collegata alle principali località della Sardegna, e rappresenta una destinazione facilmente accessibile anche per chi viaggia con bambini o persone con mobilità ridotta, grazie anche alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.

Paradiso per gli amanti della natura

Questa spiaggia è formata da un insieme di piccole baie, con acqua cristallina, circondate da rocce di granito chiara e sabbia dorata: un angolo di paradiso vero e proprio, particolarmente amato anche per la presenza di fondali bassi.

Una delle caratteristiche più affascinanti di Cala Liberotto è la presenza di tre grandi scogli che affiorano a poca distanza dalla riva, raggiungibile facilmente a nuoto, e che donano un tocco quasi esotico al panorama. Alle spalle della spiaggia si trova anche una piccola pineta, perfetta per chi cerca relax e ombra, soprattutto nelle giornate estive più calde, a due passi dal mare.

Cala Liberotto, inoltre, non è solo una destinazione balneare, ma anche un piccolo paradiso per i naturalisti. Nelle vicinanze della spiaggia, infatti, è presenti uno stagno circondato da vegetazione tipica del mediterraneo, che crea un ambiente unico e che lo rende ideale per chi vuole passare giornate a stretto contatto con la natura. Soprattutto in autunno e primavera, quando colori e profumi, grazie alla fioritura del mirto e di altre essenze mediterranee, trasformano la visita a Cala Liberotto in un’esperienza “sensoriale”.

I servizi di Cala Liberotto

Nonostante la sua atmosfera tranquilla ed incontaminata, Cala Liberotto è una spiaggia notata di numerosi servizi, utili a garantire una giornata di mare confortevole ai suoi visitatori. È possibile noleggiare ombrelloni e sdraio oltre che usufruire di diversi chioschi e bar nelle vicinanze. Per chi, invece, preferisce pranzare sulla spiaggia, sono anche presenti numerose aree picnic ombreggiate nella pineta, per una pausa di relax

Un aspetto importante di Cala Liberotto, da non sottovalutare, è che si tratta di una spiaggia pet-friendly, che significa che è possibile portare con sé il proprio amico a quattro zampe anche al mare. È un grande vantaggio per chi non vuole separarsi dai propri animali durante le vacanze e come questa spiaggia, sono diverse anche le strutture pet-friendly in Sardegna.

Attività ed escursioni nei dintorni

Per chi decide di trascorrere più giorni nei pressi di questa spiaggia, è bene sapere che questo territorio ha davvero molto da offrire, tra attrazioni naturalistiche e culturali. La Sardegna è una regione famosa in tutto il mondo per le sue bellezze, tra mare ed entroterra. In questa zona a nord, nello specifico, è possibile visitare il famoso Golfo di Orosei e le sue spiagge, tra cui Cala Mariolu, Cala Luna e Cala Goloritzé.

Imperdibile è l’escursione alla grotta del Bue Marino, un complesso di grotte marine accessibile solo via mare, e che un tempo furono rifugio per la foca monaca, accessibile grazie a diverse escursioni organizzate,

Cala Liberotto è una destinazione della Sardegna in grado di incantare per la bellezza dei suoi paesaggi e delle sue spiagge i suoi visitatori. Una località adatta a chi è alla ricerca di relax totale, ma anche attività all’aria aperta.