Falkensteiner Family Resort Lido La piscina esterna del Falkensteiner Family Resort Lido

Immaginate di varcare la soglia di un resort e vedere gli occhi dei vostri bambini illuminarsi di meraviglia, mentre spalancano la bocca per lo stupore. Questo è esattamente quello che accade al Falkensteiner Family Resort Lido, una struttura 4 stelle superior che nel cuore della suggestiva Val Pusteria sta letteralmente cambiando il concetto di vacanza per famiglie.

Non si tratta di un semplice hotel, ma di un’esperienza che trasforma ogni momento in un’avventura indimenticabile. Situato a Casteldarne, con le maestose Dolomiti come sfondo, questo resort è diventato rapidamente una delle destinazioni più ambite d’Europa per le famiglie che cercano qualcosa di davvero speciale.

Un resort che sfida l’immaginazione

Il Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria ha stabilito nuovi standard e dato vita a tendenze crescenti: esperienze a 360°, avventura, sport e divertimento per tutta la famiglia. A lasciare senza fiato, fin da subito, è l’architettura visionaria che abbraccia 7.000 metri quadrati di puro divertimento, dove ogni angolo è costruito per far sorridere grandi e piccini.

La mascotte Falky, poi, accompagna i piccoli ospiti in questa terra magica, fatta di programmi di animazione coinvolgenti, giochi ed esperimenti emozionanti che uniscono intrattenimento e apprendimento in modo naturale e divertente.

Il Rooftop Sky Adventure Park, dove i sogni prendono quota

Se c’è una cosa che rende il Falkensteiner Family Resort Lido davvero unico, è il suo Rooftop Sky Adventure Park. Pensate a un parco divertimenti costruito sul tetto dell’hotel, con un panorama mozzafiato sulle Dolomiti che fa da cornice a ogni avventura.

Qui trovate il rivoluzionario Valo Jump, un tappeto elastico interattivo che è una vera esclusiva italiana e che farà impazzire di gioia i vostri bambini. Ma la vera chicca è la pista da sci con impianto di risalita funzionante tutto l’anno.

Grazie a materiali speciali che simulano la neve, potete vivere l’emozione della discesa anche in piena estate, per un’esperienza che sembrava impossibile fino a poco tempo fa.

Non mancano un campo da calcio e da basket dove giocare partite memorabili con vista sulle montagne, una pista per gare di Bobby Car che trasformerà i più piccoli in veri piloti da competizione, e per i più coraggiosi c’è anche una zipline che regala brividi e panorami mozzafiato. In inverno, si aggiunge una pista di pattinaggio che completa l’offerta con la magia del ghiaccio sotto le stelle alpine.

L’acqua come elemento di puro divertimento

L’area acquatica del resort è uno dei punti di forza. Potete scegliere tra rilassarvi sulla riva del lago naturale privato con la sua spiaggia di sabbia fine, oppure sfidare i vostri figli (e voi stessi!) sullo scivolo ad acqua coperto più lungo dell’Alto Adige, completo di cronometro per rendere ogni discesa una gara emozionante.

Le piscine indoor e outdoor completano l’offerta, per divertirvi e rilassarvi con l’acqua in qualsiasi stagione. È il tipo di posto dove genitori e figli possono finalmente giocare insieme, creando quei ricordi che durano una vita.

Assistenza bambini di livello superiore

Il Falkensteiner Family Resort Lido riesce a prendersi cura di ogni singolo membro della famiglia. L’assistenza bambini è stata elevata a un livello deluxe, con programmi quotidiani studiati per ogni fascia d’età, dai 6 mesi in su.

Il Baby Land accoglie i più piccolini, mentre il Falky Land è un universo parallelo dedicato ai bambini, dove programmi di animazione, laboratori creativi e attività educative si susseguono in modo naturale. I bambini dai 3 ai 6 anni possono utilizzare un’area giochi a due piani con un villaggio in miniatura dove dare sfogo alla loro immaginazione.

I ragazzi dai 7 agli 11 anni partecipano a cooking class con gli animatori, cacce al tesoro che li portano alla scoperta del resort, e persino serate in discoteca dedicate esclusivamente a loro. Per i teenager, c’è una Teen Zone completa con padiglione gaming, discoteca, cinema e laboratori specializzati – perché anche loro meritano il loro spazio perfetto.

E non finisce qui: ogni settimana il resort organizza eventi speciali come spettacoli di musica dal vivo, show di magia che lasciano tutti a bocca aperta, discoteche per bambini dove scatenarsi in sicurezza, e serate attorno al fuoco per arrostire marshmallow sotto le stelle.

Pensione completa plus, un viaggio nel gusto

La formula Pensione Completa Gourmet Plus trasforma ogni pasto in un’esperienza da vivere. La cucina attinge dalle tradizioni culinarie di 12 masi locali, creando un vero viaggio gastronomico che inizia con una ricca colazione a buffet e prosegue con pasti leggeri a pranzo, l’irresistibile merenda pomeridiana Bake & Cake e cene in famiglia che celebrano i sapori del territorio.

Il ristorante Falky è dedicato ai più piccoli, con menu baby elaborati per essere gustosi e salutari. Ma la vera magia accade nelle stazioni di live cooking, dove potete vedere nascere davanti ai vostri occhi pizza, pasta fresca e tantissime altre specialità. Durante i pasti, succhi di frutta premium e bevande analcoliche di alta qualità accompagnano ogni portata, mentre l’acqua è sempre disponibile per mantenere tutta la famiglia idratata.

E per i genitori più attenti all’alimentazione dei piccolissimi? C’è una cucina per bambini aperta 24 ore su 24, completamente attrezzata con tutto il necessario: angolo cottura, forno a microonde, bollitore e frigorifero sempre rifornito di latte fresco.

A queste esperienze si aggiunge il Dodici, il nuovo ristorante del Falkensteiner Family Resort Lido riservato agli ospiti delle Lido Exclusive Suite o prenotabile su richiesta in cui si segue la filosofia dei 12 masi ma con uno spunto di innovazione che rende tutto più raffinato. La cena è servita in un ambiente elegante e rilassato ma i formalismi qui sono banditi: il fine dining per famiglie mette al centro la materia prima, che viene esaltata con la spontaneità tipica della terra che vi accoglie.

Nuove camere per ogni stile di famiglia

Il resort ha recentemente introdotto nuove tipologie di camere che ridefiniscono il comfort familiare:

Le Smart Family Room sono soluzioni intelligenti che ottimizzano ogni centimetro per le famiglie moderne. Le Exclusive Suite Falkytent, spaziose e con vista sul lago, dispongono di un’esperienza glamping di lusso all’interno del resort – immaginate di dormire in tenda, ma con tutti i comfort di un hotel 4 stelle superior. Le Exclusive Spa Suite sono perfette per chi vuole combinare relax e divertimento, con accesso privilegiato alla spa.

Ogni camera è pensata per le famiglie, con lettini, vaschette, fasciatoi e persino passeggini e marsupi per le escursioni in montagna. Perché quando si viaggia con i bambini, ogni dettaglio conta.

Benessere per tutta la famiglia

L’Acquapura Spa ridefinisce il concetto di benessere familiare su 2.800 metri quadrati di puro relax. Mentre i bambini si divertono nelle loro aree dedicate, i genitori possono finalmente ritagliarsi momenti di relax nell’area Adults only, completa di sauna finlandese, sauna bio e bagno turco.

Dal momento dell’arrivo, ogni famiglia riceve un kit benessere completo: gli adulti trovano in camera una borsa con accappatoio, pantofole e asciugamani per tutta la durata del soggiorno, mentre i bambini ricevono adorabili accappatoi di peluche e accessori speciali pensati appositamente per loro.

La vera innovazione è la sauna panoramica per famiglie sul tetto dell’hotel, dove potete condividere momenti di relax in famiglia ammirando il panorama dolomitico. E per chi vuole mantenersi in forma, c’è una nuova palestra con vista lago che trasforma l’allenamento in un momento di contemplazione, oltre a una sala yoga dove ritrovare l’equilibrio interiore circondati dalla bellezza delle montagne.

Esperienze outdoor tutte da vivere

Situato a soli 30 chilometri dalle rinomate piste da sci di Plan de Corones e a 9 chilometri da Brunico, il resort è anche la base perfetta per esplorare le bellezze della Val Pusteria. Le guide organizzano escursioni con i lama, tour in bicicletta per tutta la famiglia, gite alle cascate di Reinbach e avventure di rafting che trasformano ogni giorno in una nuova scoperta.

Per gli amanti del golf, essere partner premium del Golf Club Pustertal significa accedere a vantaggi esclusivi che rendono ancora più speciale il soggiorno. E per chi vuole godersi appieno l’esperienza della montagna, il resort partecipa attivamente ai programmi per famiglie della zona, incluse le rilassanti sessioni di aufguss guidate in sauna che rappresentano una vera tradizione del benessere alpino.

In inverno, la partnership con la scuola di sci Cima porta il divertimento sulla neve direttamente in hotel. I bambini dai 4 anni possono partecipare al servizio Falky scuola sci: vengono prelevati direttamente dall’hotel, accompagnati al comprensorio sciistico per una giornata emozionante e riportati indietro nel pomeriggio.

Offerta speciale estate 2025

Per rendere questa esperienza ancora più accessibile, il Falkensteiner Family Resort Lido ha lanciato il Summer Bonus 2025. A partire da 4 notti e prenotabile fino al 31 luglio 2025, potete vivere questa avventura familiare nel periodo dal 3 luglio al 13 settembre 2025 con vantaggi esclusivi.

L’offerta include uno sconto del 15% nei periodi dal 16 luglio al 3 agosto e dal 23 agosto al 7 settembre, oltre a un bonus di 30 € per camera a notte che viene detratto automaticamente al momento della prenotazione. Inoltre, l’offerta è combinabile con i benefit del club, rendendo il soggiorno ancora più conveniente e ricco di privilegi.