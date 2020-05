La Regione Piemonte è la regina del turismo outdoor

editato in: da

La splendida Valsesia, il cuore verde del Piemonte tra storia e natura

Il turismo attivo e le tante attività che si possono praticare in Piemonte rappresentano una leva importante per la ripartenza turistica della regione.

Il turismo outdoor, che in questa Regione si pratica regolarmente, comprende una grande varietà di esperienze da fare all’aria aperta che permettono di godere di una vacanza “slow”, immersi nella natura, in individuale, in coppia oppure in famiglia, mantenendo le distanze minime oggi considerate necessarie.

Il Piemonte ha dalla sua la possibilità di offrire esperienze che spaziano dalla Valle d’Aosta fino alla Costa Azzurra, coinvolgendo tutto il territorio alpino tra la provincia di Torino e quella di Cuneo.

Tra questi monti si snodano sentieri per passeggiate, trekking o escursioni in bicicletta. Itinerari che coniugano all’attività all’aperto anche le diverse attrazioni culturali, l’enogastronomia, l’artigianato, le attività sportive, senza dimenticare il patrimonio naturalistico e di biodiversità.

Nelle valli o sulle cime delle Alpi occidentali che superano anche i 4.000 metri, come il Monte Rosa, il Monviso e il massiccio del Gran Paradiso, in Piemonte ci sono ben 94 aree protette, ideali per gli sport e le attività open air, tra cui il versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale d’Italia, fondato nel 1922, o il Parco Nazionale della Val Grande, con le sue ripide e profonde vallate, le acque cristalline in gole protette da pareti a strapiombo e tanti scorci suggestivi, che spaziano fino al Lago Maggiore.

I più avventurosi possono anche salire fino ai 4.559 metri della più alta area protetta d’Europa: il Parco Naturale Alta Valsesia oppure alla capanna Regina Margherita, il rifugio più alto d’Europa che si trova a 4.554 metri, per un meritato riposo davanti a un panorama emozionante a dir poco.