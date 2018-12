Cile, patria del turismo avventura

Chi ha detto che le vacanze debbano essere tutte a base di relax e comodità. In molti infatti guardano ai viaggi come motivo per cimentarsi in esperienze mai provate, mettendosi alla prova. Se dunque si è alla ricerca di un viaggio avventura, perché non partire dal Paese votato per tre anni di fila come il migliore in termini di esperienze al limite, tra panorami da sogno e brividi lungo la schiena: il Cile. L’ultimo riconoscimento è giunto a Lisbona, in occasione del World Travel Awards. Chiunque abbia una seria dipendenza dall’adrenalina sa dunque dove prenotare le prossime vacanze.