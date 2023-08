Viaggio in Maremma, la meta top dell’estate secondo il New York Times

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Il prestigioso quotidiano internazionale, New York Times, rivolge nuovamente lo sguardo alla Maremma, il territorio toscano dalla bellezza ineguagliabile.

In un recente articolo, firmato da Laura Rysmann, il giornale esprime la sua profonda ammirazione per questa terra rude e selvaggia, intrisa di profumi intensi e paesaggi che sembrano usciti direttamente da un quadro rinascimentale.

Il reportage svela una nuova e poco conosciuta sfaccettatura della regione, mostrando una prospettiva del tutto diversa rispetto all’immagine solitamente associata alle popolari città d’arte.

Trascorrere una vacanza in Maremma significa immergersi in uno stile di vita più rilassato, lontano dalla frenesia del turismo di massa, per assaporare l’essenza della Toscana più autentica.

La Maremma, un paradiso selvaggio nel cuore della Toscana

La Maremma è una vasta area costiera che si estende attraverso la Toscana e l’alto Lazio, con confini storici non definiti. Il suo territorio inizia a sud delle province di Pisa e Livorno e si estende oltre Tarquinia, nella provincia di Viterbo. Lungo il suo percorso, si incontrano località affascinanti come Rosignano Marittimo e Piombino, ma anche aree naturali di rara bellezza come il promontorio di Punta Ala, la foce dell’Ombrone e i Monti dell’Uccellina.

Oltre alla sua ricchezza naturale, la Maremma è punteggiata da luoghi di grande interesse storico e culturale. La Laguna di Orbetello e il Lago di Burano sono solo alcuni dei gioielli che questo territorio ha da offrire, senza dimenticare i Monti della Tolfa e il Chiarone. Un territorio unico che permette di immergersi completamente nella bellezza del paesaggio italiano, tra mare, colline e città storiche.

In questo territorio, le giornate seguono i ritmi lenti della natura, in un’armonia che rinvigorisce l’anima e rigenera lo spirito. Qui è possibile visitare numerosi borghi medievali, antichi castelli e vigneti rigogliosi, famosi per la produzione di alcuni dei vini migliori d’Italia.

Questa regione, con le sue riserve naturali e boschi incontaminati, è un vero paradiso per gli amanti della natura. Infatti, per coloro che desiderano immergersi nel fascino del paesaggio, la Maremma offre innumerevoli opportunità. Un’esperienza particolarmente suggestiva è scoprire questa terra a cavallo, percorrendo gli antichi sentieri che attraversano le dolci colline e le verdi valli.

É famosa non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per le sue gustose prelibatezze gastronomiche. La cucina maremmana rappresenta un autentico trionfo di sapori intensi e genuini che riflettono l’abbondanza della sua terra e la generosità del suo mare. Non perdete, quindi, l’opportunità di assaporare i prodotti tipici come l’olio d’oliva, i formaggi prelibati, i vini di alta qualità e i piatti tradizionali.

Le incantevoli spiagge della Maremma toscana

La Maremma si estende per circa 170 km di costa e racchiude alcune delle più belle spiagge d’Italia. Da piccole calette appartate e spiagge sabbiose, fino alle oasi naturalistiche, la costa maremmana è caratterizzata da una ricca biodiversità che contribuisce a creare scenari straordinari.

Una delle sue attrazioni più affascinanti è senza dubbio il suo mare che, con le sue sfumature azzurre, si estende lungo l’intera costa toscana. Iniziando il viaggio da nord, la prima tappa è la spiaggia di Baratti, incastonata nell’omonimo golfo. Al suo interno si trova un importante parco archeologico che custodisce le tracce dell’antica civiltà etrusca.

Continuando il viaggio lungo la costa, si incontra una vera gemma della regione: Cala Violina. Questa spiaggia, situata nel comune di Scarlino, è famosa per la sua sabbia finissima e le acque cristalline. Ciò che la rende davvero unica sono i suoi minuscoli granelli di quarzo che, quando vengono calpestati, emettono un suono delicato simile a quello di un violino. La spiaggia si trova all’interno di una riserva naturale, immersa in un’atmosfera intima e tranquilla, lontana dal trambusto dei tipici stabilimenti balneari.

Inoltre, merita una visita il suggestivo borgo di Castiglione della Pescaia, un antico villaggio di pescatori che ha conservato il suo fascino pittoresco nel corso dei secoli ed è oggi uno dei luoghi più amati della regione. Proseguendo verso sud, si arriva al rinomato Monte Argentario, circondato da bellissime spiagge e da insenature nascoste.

L’itinerario si conclude arrivando a Capalbio, conosciuta anche come la “piccola Atene“. Una cittadina medievale che vanta un ricco patrimonio artistico, oltre a numerosi ristoranti e cantine dove gustare i prodotti tipici della Maremma. Ti suggeriamo di visitare il centro storico, con le sue strette stradine lastricate, gli edifici in pietra e il castello dal quale è possibile ammirare una vista panoramica imperdibile sulla campagna toscana.