Oggi non è più quello di un tempo, ma gli appassionati di film lo riconosceranno: il Trim Castle, sfondo di celebri scene di Braveheart è tra i luoghi più suggestivi dell’Irlanda medievale da scoprire.

Re, battaglie e amori perduti sussurrano ai visitatori pronti a fare un viaggio nel tempo attraverso il maniero anglo-normanno più grande dell’isola Smeraldo.

Visitare il Trim Castle, il castello di Braveheart

Simbolo del dominio anglo-normanno in Irlanda, il Trim Castle è tra gli edifici storici da non perdere. La sua storia ci porta indietro nel tempo fino al 1172 quando il barone di Meath Hugh de Lacy ne ordinò la costruzione. 30 anni sono serviti per la sua totale costruzione, ma l’edificio posizionato in modo strategico con 3 piani e una torre particolare a 20 lati hanno reso il maniero inespugnabile.

Nel corso dei secoli, Trim ha visto passare re e cavalieri, intrighi e guerre. Una curiosità? Secondo alcuni racconti, Re Giovanni ha preferito dormire in tenda pur di non alloggiarvi mentre Riccardo II ci imprigionò il principe Hal, passato alla storia come Enrico V.

Dobbiamo dire che il castello non è più quello di un tempo; infatti, quello che vediamo oggi è frutto di un importante e accurato restauro avvenuto nei primi anni 2000. Da quella data è stato poi riaperto al pubblico con un accesso accompagnato da visite guidate per avere un’esperienza più autentica, ricca di curiosità e informazioni. L’esterno, invece, è accessibile gratuitamente e a tutti.

Cosa vedere? All’interno non si può perdere la sala grande, luogo di socialità dove si svolgevano banchetti e feste accompagnate da camini scoppiettanti e la cappella, un luogo di raccoglimento da cui si gode una vista suggestiva sulla valle. C’è chi la raggiunge per poter scattare foto effetto wow sulla vallata attraversata dal fiume Boyne.

Una curiosità in più? Questo storico castello è stato lo sfondo di diverse scene celebri di Braveheart.

Dove si trova il Trim Castle e come raggiungerlo

Tra i luoghi da visitare a un’ora da Dublino, il Trim Castle è uno dei simboli più pittoreschi della Boyne Valley e sorge, più precisamente, nella contea di Meath. Protagonista dell’omonimo villaggio, ha un’atmosfera unica, tanto che i visitatori non si fermano solo per la fortezza ma anche per visitare abbazie, torri, antiche rovine e la cittadina stessa.

Raggiungere Trim è facilissimo, soprattutto se arrivate da Dublino. In meno di un’ora d’auto potrete arrivare direttamente al castello, percorrendo strade panoramiche che attraversano la campagna irlandese. Il parcheggio vicino al sito è a pagamento (con limite di due ore), ma vale ogni minuto: già da lontano, la sagoma imponente della fortezza vi lascerà senza fiato.

Chi atterra all’aeroporto di Shannon ha invece modo di raggiungere la destinazione in circa 2 ore e 30 di viaggio. Alternativa? Raggiungere Trim in bus da Dublino, sono diversi i collegamenti che conducono alla cittadina.

Si può entrare a visitarlo dalle 10 alle 17, con qualche variazione stagionale d’orario. Le visite guidate sono disponibili dal lunedì al venerdì fino alle 13:30 ma attenzione in inverno: da dicembre a marzo è possibile accedervi solo durante il weekend. Il pagamento è necessario per visitare l’interno; i giardini all’esterno, invece, sono accessibili gratuitamente.