I luoghi epici di Braveheart: dove è stato girato il film che ha fatto la storia con Mel Gibson

Uno dei punti saldi del cinema anni ’90 fa delle sue epiche location una firma distintiva, facendosi ricordare nitidamente anche a trent’anni di distanza. Divisivo ma memorabile, Braveheart, il film storico di e con Mel Gibson, ha illuminato il grande schermo nel 1995. Action e coinvolgente, seppur con qualche incongruenza storica, dipinge un quadro della Prima Guerra d’Indipendenza Scozzese, regalando allo spettatore favolosi scenari di una Scozia guerrigliera. Il colossal, vincitore di cinque premi Oscar su dieci candidature nell’edizione del 1996, segna la seconda regia di Gibson e narra la storia del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace negli anni della sua ribellione contro l’invasione inglese, di cui diventa vero e proprio simbolo.

Dov’è stato girato

Oltre al tessuto narrativo che inquadra un cruento scenario di guerra, Braveheart possiede un’enorme carica paesaggistica che negli anni ha infatti saputo farsi strada imponendosi sull’industria turistica scozzese. D’altronde non c’è dubbio che la bellezza del paese spunti fuori da ogni inquadratura. Ciò ha dunque richiamato molti turisti sul posto, desiderosi di godersi lo splendore naturale e la storia millenaria della nazione. Ancora oggi i fan di Braveheart continuano a setacciare la Scozia nella speranza di trovare le location più note del film di Gibson. Ma la verità è che molte delle location più importanti si trovano in Irlanda, non in Scozia.

Glencoe

Non sarebbe un film sulla Scozia senza la malinconica maestosità di Glencoe. Immerso negli altopiani scozzesi è uno dei primi scorci del paesaggio sconfinato e implacabile di Braveheart. Le vette di queste zone delimitano la regione storica del Lochaber e compaiono in quasi tutti i film girati in Scozia. Highlander, Outlaw King, Skyfall per citarne alcuni. Si tratta di una zona ricca di storia, fauna selvatica e miti. Le montagne si sono formate in seguito a eruzioni vulcaniche e sono state lentamente plasmate da enormi ghiacciai.

Glen Nevis

Utilizzato come ambientazione per il villaggio natale di William Wallace, Glen Nevis è uno dei luoghi più importanti di Braveheart. Qui, il giovane William cresce e si innamora di Murron (Catherine McCormack). Il villaggio fu costruito nella valle ai piedi del Ben Nevis, la vetta più alta della Gran Bretagna. Le case si ispiravano alle abitazioni pittoresche di Saint Kilda, una piccola isola al largo della costa scozzese, disabitata fino alla fine del XVIII secolo, ma ora una delle attrazioni turistiche più popolari delle Highlands e delle Isole.

Il luogo è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, cascate, sentieri escursionistici e per essere stata appunto location di diversi film. Come Glencoe, la storia di Glen Nevis risale ai primi giorni della civiltà umana. Nella parte alta si trova un forte dell’età del ferro costruito oltre 2000 anni fa dai primi abitanti della zona. Numerose battaglie furono combattute in questi luoghi, una nel XV secolo e un’altra nel XVIII. A quel tempo la valle apparteneva al clan Cameron, che, pur non unendosi alla ribellione di Bonnie Prince Charlie contro gli inglesi, fu oggetto di incursioni da parte delle giubbe rosse governative. Il paesaggio conserva ancora molti dei punti di osservazione utilizzati dai giacobiti rinnegati durante quei tempi tumultuosi.

Pianura di Curragh

Uno dei momenti più sanguinosi di Braveheart è la battaglia di Stirling. Se qualcuno non lo ricorda, si tratta della sequenza in cui l’esercito di Wallace decima la cavalleria inglese usando picche di legno. La tensione della scena si basa sul graduale accorciarsi della distanza tra i due eserciti, con la cavalleria che si avvicina su un’ampia distesa pianeggiante. Pertanto, la posizione era di fondamentale importanza.

Gibson alla fine si stabilì nella pianura di Curragh, che non si trova in Scozia, ma nella contea di Kildare, in Irlanda. Si ritiene che Curragh sia una delle più antiche e ampie distese di prateria seminaturale d’Europa, con oltre duemila anni di storia. La Contea di Kildare era apparentemente un antico luogo di ritrovo ed è famoso per la qualità dei suoi cavalli. Le corse si svolgono sulle pianure di Curragh almeno dal XII secolo. Infatti, il “Derby Irlandese” (una delle corse di cavalli più prestigiose d’Irlanda) si svolge ancora lì ogni anno.

Castello di Trim

Un altro importante luogo irlandese di Braveheart è il Castello di Trim, che funge da ambientazione per il Castello di York. Dopo aver sconfitto gli inglesi a Stirling, Wallace e il suo esercito, colmi di gioia per il loro successo, decidono di spingere la battaglia in Inghilterra. In quanto confine simbolico tra Nord e Sud, saccheggiare York sembra il modo migliore per incutere timore a Edward Longshanks. In realtà, il Castello di Trim è una rovina nella Contea di Meath costruita alla fine del XII secolo. Trim è il castello più grande d’Irlanda e fu edificato da Hugh de Lacy, signore di Meath, nel tentativo di limitare l’espansione di Richard de Clare, conte di Pembroke. Quest’ultimo era un barone ambizioso e agguerrito tanto che re Enrico II temeva volesse creare un regno anglo-normanno indipendente, in Irlanda.

Abbazia di Bective

Dopo essere stato tradito dai nobili scozzesi, Wallace viene catturato dagli inglesi e imprigionato. Sia la prigione che alcune scene del cortile del castello di Longshanks sono state girate nell’Abbazia di Bective, un’abbazia cistercense sul fiume Boyne, nella contea di Meath, in Irlanda. Fondata nel 1147, l’Abbazia di Bective fu costruita per l’Ordine Cistercense da Murchad O’Maeil-Sheachlainn, re di Meath. Fu progettata per catturare la purezza e la semplicità dello stile di vita monastico dell’ordine, come si riflette nell’architettura sobria e negli archi gotici. Ora che gran parte dell’Abbazia è ridotta in polvere, è un labirinto di scalinate e torri solitarie che aspettano solo di essere esplorate.