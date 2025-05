È la strada più pericolosa al mondo ed è ricca di una profonda simbologia spirituale: avreste il coraggio di percorrerla? Ecco dove si trova e come raggiungerla

Fonte: iStock I tornanti della famosa La Tongtian Avenue

Avete mai guidato su passi di montagna insidiosi o su percorsi remoti e accidentati? Se la risposta è sì, dimenticateli e metteteli da parte perché, se state cercando la strada più pericolosa al mondo, è in Cina che dovete andare. Tongtian Avenue, soprannominata la Grande Porta di Tian Men Shan, si estende per 11 chilometri e raggiunge un’altitudine massima di 1.175 metri. Fin qui, starete pensando, non sembra così pericolosa.

E se vi dicessimo che, per percorrerla, dovrete guidare su 99 curve mozzafiato costruite a centinaia di metri d’altezza e affiancate da strapiombi vertiginosi? Proprio così, Tongtian Avenue, che significa “Viale verso il paradiso”, perché conduce a un’incredibile grotta naturale, può essere percorsa solo dai più avventurosi e sicuri alla guida!

La simbologia di Tongtian Avenue

La Tongtian Avenue in Cina, oltre a essere una delle strade più tortuose e pericolose al mondo, è anche intrisa di una profonda simbologia. I tornanti sono 99, mentre i gradini per raggiungere l’arco naturale o grotta sono ben 999: numeri che non sono stati scelti a caso. Nella cultura cinese, infatti, il numero 9 è associato al concetto di eternità, perfezione e al cielo. È considerato anche un numero fortunato tanto che, nel 1400, era riservato esclusivamente alla Città Proibita, ossia il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.

Quando ripetuto, come nei casi dei tornanti e dei gradini, amplifica il suo significato e la sua simbologia: i 99 tornanti, che si snodano e si inerpicano verso l’alto, simboleggiano un percorso ascensionale che l’uomo deve intraprendere per avvicinarsi al divino o raggiungere un livello superiore di consapevolezza o felicità. La strada è spesso paragonata a una scala celeste, un ponte tra il mondo terreno e quello spirituale, tanto da essere chiamata, appunto, “Viale verso il paradiso”.

Arrivare in cima dopo aver superato i 99 tornanti e i 999 gradini significa aver raggiunto il culmine di questa ascesa, oltre che poter godere di una vista mozzafiato.

Come arrivare e percorrere la Tongtian Avenue

La strada a tornanti Tongtian Avenue fu costruita in 8 anni, dal 1998 al 2006. Per raggiungerla dovete volare a Zhangjiajie, che possiede un proprio aeroporto, o con un treno diurno o notturno. Una volta giunti alla stazione dei treni, vi basterà camminare dieci minuti per raggiungere la fermata della funivia.

Il viaggio in funivia, una delle più lunghe del mondo, offre panorami mozzafiato: ci vogliono circa 28 minuti per raggiungere la cima della montagna e, durante il tragitto, potrete ammirare le splendide foreste e montagne, oltre che i tornanti e i 999 gradini della Porta del Paradiso. I più temerari possono scegliere anche di percorrerla salendo su un bus!

Una volta arrivati, ad aspettarvi troverete i 999 gradini, divisi in nove sezioni di varie difficoltà. Mentre salite, notate le piattaforme che raffigurano le cinque benedizioni venerate nella cultura cinese: prosperità, felicità, lunga vita, potere e fortuna. Infine, arriverete finalmente alla Grotta Tianmen, conosciuta come la “Porta del Paradiso”. Scolpita naturalmente nella montagna, è alta circa 131,5 metri, larga 57 metri e profonda 60 metri.

Attraversando queste imponenti formazioni rocciose, la bellezza eterea delle grotte, con le loro intricate formazioni e viste mozzafiato, vi lascerà a bocca aperta.