In Australia, per vedere com’era la Terra prima che arrivasse l’uomo

L’intervento dell’uomo, nei secoli, ha disegnato confini e plasmato paesaggi. Ha cambiato il volto della natura, trasformato i panorami. Ma ci sono luoghi che, il loro aspetto, non l’hanno mai modificato. E sono quelli i posti in cui andare, se si vuole compiere un viaggio nel passato. E sbirciare il volto che la Terra aveva, quando ad abitarla – ancora – l’uomo non c’era.

Shark Bay, nell’Australia dell’Ovest, è uno di quei luoghi. Le sue isole e la sua natura sono uno spaccato dei tempi antichi, con le distese d’alghe più vaste e più ricche dell’intero Pianeta (4.800 chilometri quadrati), la sua popolazione di sirenii (mammiferi acquatici erbivori) e le stromalotiti, strutture sedimentarie finemente laminate dall’attività di microrganismi bentonici fotosintetici, che sono tra le più antiche forme di vita sulla Terra.

Sull’Oceano Indiano, nel punto più occidentale del continente australiano, Shark Bay occupa un’area di 2.2 milioni di ettari, per il 70% composti d’acqua. Al di là dell’eccezionalità e della bellezza del panorama, però, a fare di questo luogo un luogo incredibile è la sua natura, insieme ad una vita marina tra le più ricche al mondo. Visitare l’area, è come fare un salto indietro nel tempo. E non in un recente passato, ma nella Terra di milioni di anni fa. Le stromalotiti sono considerate dei fossili viventi, ed è – Shark Bay – una delle poche aree marine del mondo ad essere dominata dai carbonati, ma in assenza di coralli che vanno a comporre la barriera corallina: questo ha portato alla formazione di uno dei più grandi prati di alghe al mondo, e l’effetto è straniante.

La struttura idrologica dell’area ha inoltre prodotto un bacino in cui le acque marine sono ipersaline (il livello di sale, qui, è quasi il doppio più elevato rispetto a quella di una “normale” acqua di mare), e ha contribuito alla formazione di vaste spiagge costituite interamente da conchiglie. Una visita a Shark Bay è davvero incredibile. Ed è una di quelle esperienze destinate ad essere conservate per sempre, negli occhi e nel cuore.