Puoi dormire in un castello a strapiombo sul mar dei Caraibi

Fonte: IPA Blue Cave Castle

Chiudete gli occhi e immaginate un mare da sogno, un territorio caratterizzato da una natura lussureggiante e da spiagge bianche e suggestive dalle quali è possibile raggiungere le barriere coralline.

Immaginate in quello stesso luogo un castello a strapiombo sul mare, un alloggio estremamente suggestivo apprezzato anche dai pirati. Un posto all’interno del quale vivere esperienze incredibili e surreali con viste mozzafiato.

Ora apriteli perché quel luogo esiste davvero. Ci troviamo in Giamaica, e più precisamente a Negril, al cospetto del Blue Cave Castle, l’hotel da sogno sul mar dei Caraibi che vi farà vivere un’esperienza regale e straordinaria.

Un castello in Giamaica

La scelte delle destinazioni di viaggio, che ci portano a viaggiare dall’altra parte del mondo, passano anche per gli alloggi. Certo, nel caso di un viaggio in Giamaica i motivi che ci spingo qui sono infiniti. A partire dalla natura lussureggiante che caratterizza il territorio, passando per le foreste pluviali e le barriere coralline. E poi, ancora, la musica reggae e il mito Bob Marley.

Qualora però tutto questo non dovesse ancora bastarvi, allora, abbiamo la motivazione in più che vi spingerà a scegliere la Giamaica come prossima destinazione di viaggio. Si tratta di un castello, a strapiombo sul mare, che svolge la funzione di hotel.

Il suo nome è Blue Cave Castle è come il nome stesso suggerisce, si tratta di una fortezza costruita tra le grotte, caratterizzata dai colori blu che richiamano il cielo e il mare, in grado di offrire un’esperienza unica.

I dettagli, qui, fanno davvero la differenza perché nulla è lasciato al caso. Ci sono le torri merlate, le porte di accesso e i giardini, ci sono delle scale che partono direttamente dall’edificio e conducono tra le acque turchesi della Giamaica.

Il Blue Cave Castle sembra un sogno, ma è reale. L’hotel è situato a Negril, celebre destinazione della Giamaica conosciuta per le spiagge sabbiose che affacciano sulle baie straordinarie bagnate da acqua cristallina.

Blue Cave Castle: l’esperienza

Se è un’esperienza unica, sorprendente e sicuramente fuori dall’ordinario quella che state cercando, allora il soggiorno al Blue Cave Castle è quello che fa per voi.

La fortezza costruita sul Mar dei Caraibi non ha nulla a che vedere con i resort che puntellano lo stato insulare, né con i loro servizi di lusso. L’atmosfera, seppur estremamente regale, è molto semplice, una scelta strategica, questa, per consentire agli ospiti di personalizzare al massimo l’avventura di viaggio.

Nell’hotel, infatti, non ci sono piscine o attrazioni, tutto ruota attorno al mare straordinario che bagna il castello, e che è accessibile direttamente a questo tramite delle scale. La posizione è comunque strategica, in appena dieci minuti di auto è possibile raggiungere ristoranti, negozi e altre spiagge meravigliose. Certo è che se è un’esperienza da sogno che volete vivere, non vi servirà allontanarvi da qui.

Costruito negli anni ’70, e ispirato chiaramente ai castelli europei, il Blue Cave Castle sorge su un antico covo dei pirati che rende l’atmosfera ancora più suggestiva. Secondo le storie locali, infatti, in quelle grotte scavate dal mare situate proprio nei pressi dell’hotel, un tempo neanche troppo lontano, si rifugiavano i pirati dei Caraibi.

Raggiungere ed esplorare le grotte è ovviamente possibile: basta percorrere le scale ricavate nella roccia per scoprire nuovi mondi.

La fortezza, con pietre grezze e rudimentali a vista, offre dei panorami unici sul Mar dei Caraibi e sui suoi straordinari colori grazie alla presenza di diverse terrazze situate in tutta la struttura. Anche le camere dell’hotel sono dotate di vista mare, per rendere ancora più suggestivo il soggiorno.