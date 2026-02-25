iStock Il chiostro del monastero di San Juan de Duero a Soria

Il Monastero di San Juan de Duero, situato nella suggestiva città di Soria, è uno dei luoghi più affascinanti e incredibili da visitare in Spagna. Un gioiello dell’architettura cristiana medievale che combina storia, arte e un paesaggio da cartolina: perfetto per chi ama scoprire anche angoli ricchi di fascino e mistero lontani dai percorsi turistici più famosi.

Storia del Monastero di San Juan de Duero

Il monastero affonda le sue radici nel XII secolo, quando fu fondato dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, un ordine religioso e militare impegnato nell’accoglienza e nella protezione di pellegrini e viandanti durante il Medioevo. Questo antico insediamento rimase poi attivo fino al XVIII secolo, quando venne progressivamente abbandonato.

Oggi restano solo alcune delle sue strutture originali: la chiesa romanica del XII secolo e il chiostro del XIII secolo, che sono stati preservati e raccontano una storia intensa di fede, potere e scambi culturali.

Questi resti rappresentano un perfetto esempio di come le diverse influenze artistiche – dal romanico al gotico fino agli arabeschi mudéjar – si fondessero nell’architettura medievale della Spagna.

Il sito è stato anche associato alla leggenda del Monte de las Ánimas, popolarizzata dal celebre scrittore Gustavo Adolfo Bécquer.

Cosa vedere e fare

Visitare il Monastero di San Juan de Duero significa fare un salto indietro nel tempo. Il cuore dell’esperienza è il chiostro, dove le arcate intrecciate risultano un’espressione unica dell’incontro tra stili architettonici: romanico, gotico e influenze mudéjar si fondono in un gioco di forme e luci davvero sorprendente.

All’interno della chiesa si possono ammirare incredibili reperti esposti che provengono dalle culture ebraica, islamica e cristiana. Per i visitatori, questo è sicuramente un luogo ideale da esplorare con calma, passeggiando tra le arcate e lasciandosi ispirare dalla bellezza senza tempo.

Il Monastero di San Juan de Duero, dichiarato monumento nazionale nel 1882, fa parte del Museo Numantino di Soria e può prevedere un piccolo biglietto d’ingresso simbolico. Gli orari di visita variano a seconda della stagione, quindi è consigliabile verificarli sul sito ufficiale prima di programmare il viaggio.

iStock

Dove si trova e come arrivare

Il Monastero di San Juan de Duero si trova nella città di Soria, nella comunità autonoma di Castiglia e León in Spagna, a pochi minuti a piedi (o con una breve corsa di taxi) dal centro storico. La sua posizione è davvero panoramica: si affaccia sulle rive del fiume Duero e si trova nei pressi delle colline orientali della città – nella zona legata alla leggenda del Monte de las Ánimas.

Soria dista da Madrid circa 200 chilometri (poco più di 2 ore in macchina) e da Barcellona circa il doppio (5 ore di auto). Se si viaggia in bus, è consigliabile controllare il sito ufficiale di Alsa per organizzare il proprio spostamento.

Altre due famose città che possono essere punti di partenza strategici per visitare Soria sono Burgos (circa 140 chilometri di distanza) e Saragozza (160 chilometri circa). L’auto è comunque il mezzo più comodo e veloce per recarsi nella città di Soria e visitare questo incredibile luogo.