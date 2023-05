L’alloggio da prenotare questa estate è un lodge che affaccia sul fiordo

Fonte: Visit Norway/Simen Gjelsvik Kilsti Compact Lodge

Gli alloggi, ormai lo sappiamo, sono parte integrante e caratterizzante delle nostre avventure di viaggio. E questo è vero soprattutto perché non si limitano a essere più solo i luoghi del riposo e del ristoro, ma dei veri e propri rifugi capaci di esaudire i nostri desideri.

Case sull’albero, baite immerse nelle foreste e cabine sui laghi, palafitte, resort lunari e stanze a tema: queste sono solo alcune delle tante proposte che abbiamo scoperto insieme a voi, le stesse che ci invitano a viaggiare in lungo e in largo per il globo per farci vivere esperienze incredibili, inedite e straordinarie.

E se è un’avventura così che volete sperimentare questa estate, o in qualsiasi altro periodo dell’anno, abbiamo l’alloggio giusto per voi. Si tratta di un lodge incastonato tra suggestive montagne che affaccia proprio su uno dei fiordi più belli della Norvegia. Pronti a partire?

Dormire su un fiordo in Norvegia: l’esperienza della vita

È un viaggio incredibile quello che ci porta alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale, storico e naturalistico della Norvegia. Il Paese scandinavo, infatti, è caratterizzato da paesaggi mozzafiato che alternano montagne maestose, ghiacciai secolari e fiordi profondi.

Le cose da fare e da vedere in Norvegia sono tantissime e tutte offrono esperienze straordinarie che permettono agli amanti della natura di vivere momenti indimenticabili a stretto contatto con questa. Escursioni, scii, pesca e crociere sui fiordi sono solo alcune delle avventure che potrete vivere una volta giunti sul territorio.

Tra i luoghi da inserire nell’itinerario di viaggio non possono mancare Oslo, la sua capitale, e Bergen, la città caratterizzata da coloratissime case in legno, dalla quale salpano alcune delle più suggestive crociere che portano alla scoperta dei fiordi del Paese.

Ed è proprio in uno di questi fiordi che vogliamo portarvi oggi, non solo per parlarvi di quei paesaggi che lasciano senza fiato, ma anche perché è qui che è possibile vivere una di quelle esperienze da provare almeno una volta nella vita. Ci troviamo sullo Storfjorden, un fiordo situato nel distretto di Sunnmøre che si estende per oltre 100 chilometri.

Proprio qui, tra le ripide montagne che sembrano sfiorare il cielo, si snoda una struttura ricettiva da sogno che ospita tutta una serie di lodge in legno che affacciano direttamente sullo Storfjorden e che offrono una visione idilliaca a ogni ora del giorno e della notte.

L’alloggio con vista mozzafiato

Se l’obiettivo è quello di vivere e condividere una vacanza all’insegna della pace, del relax e della bellezza, allora il Kilsti Compact Lodge è il posto giusto da raggiungere. Questa struttura, infatti, ospita piccole cabine in legno completamente immerse in un paesaggio da sogno.

Gli alloggi sono caratterizzati da pareti di vetro trasparente che non solo consentono di avere una vista diretta e privilegiata sul fiordo e sul panorama circostante, ma regalano la sensazione di poter vivere tutt’uno con la natura, e da questa lasciarsi emozionare a ogni ora del giorno e della sera.

I lodge si configurano come il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta delle montagne circostanti, per esplorare il fiordo o, più semplicemente, per ammirare il grande spettacolo della natura direttamente dalla baita o dalla vasca idromassaggio all’aperto.