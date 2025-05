Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Las Coloradas le saline rosa in Messico

Probabilmente sui social ti sarà capitato almeno una volta di vedere Las Coloradas, un luogo in cui il rosa rende le acque delle saline davvero uniche al mondo. L’effetto? È dovuto ad una reazione scientifica e non è frutto di un filtro, anche se i più abili tendono a saturare un po’ per dare ancora più risalto all’effetto wow del luogo. Tra fenicotteri, giri in barca, escursioni in bici o a piedi ecco cosa offre questa zona dello Yucatán a pochi chilometri da Rio Lagartos.

Cosa vedere e cosa fare a Las Coloradas

Nella zona dello Yucatán, a pochi chilometri da Rio Lagartos, è possibile visitare un luogo che sembra uscito da un libro di fiabe: si tratta di Las Coloradas, dove le acque si tingono di varie sfumature di rosa tanto da sembrare un dipinto impressionista.

Non è una zona balneabile, qui non si fa il bagno: si tratta di vasche poco profonde usate per estrarre il sale; il paesaggio però vale l’escursione. Potrai camminare lungo i percorsi tracciati e goderti l’ambiente. C’è chi le ha paragonate alle saline di Cervia nostrane, ma il colore tropicale e molto più colorato le rende, ovviamente, uniche.

Per vivere al 100% questa meraviglia possiamo raggiungere il centro visite e quindi procedere all’ingresso del villaggio con l’aiuto di guide locali che offrono un percorso a piedi di circa 45 minuti o una pedalata panoramica. Il costo sia nel primo che nel secondo caso è piuttosto accessibile, tra i 320 e i 370 pesos. (il corrispettivo di circa 15/17 euro)

Chi invece cerca qualcosa di più dinamico potrà aggregarsi ai tour in barca che partono da Rio Lagartos: con meno di 30 euro (circa 600 pesos a persona) ci si può imbarcare per vedere da vicino non solo le acque rosa, ma anche mangrovie, fenicotteri e persino qualche coccodrillo.

Fonte: iStock

Perché le lagune sono rosa a Las Coloradas

No, non è un filtro di Instagram. A rendere rosa le acque di Las Coloradas ci pensa la scienza; il colore intenso delle saline è dato da un fenomeno naturale provocato dal crostaceo conosciuto con il nome di Artemia salina. Seppur piccolissimo, è uno degli abitanti delle saline più attivi e si nutre di alghe ricchissime di betacarotene, lo stesso pigmento naturale che troviamo anche nelle carote. Quante più artemie sono presenti e maggiormente l’acqua si colora di rosa. A rendere tutto ancora più interessante, c’è un’altra meraviglia: i fenicotteri, ghiotti di questi crostacei, devono proprio all’artemia salina il loro piumaggio in pendant.

Dove si trova e come arrivare a Las Coloradas

Si trova nella penisola dello Yucatán questo luogo così suggestivo: Las Coloradas, diventata famosa per le acque rosa che sembrano uscite da una cartolina, non è molto distante da Rio Lagartos, tappa assolutamente obbligatoria per poterla raggiunge. Il villaggio di saline merita una visita e il modo più semplice per arrivarci è partendo da Valladolid in Messico: servono circa 2 ore di auto per arrivare a destinazione. In alternativa ci si può affidare ad un tour organizzato così da godersi il paesaggio dal finestrino.