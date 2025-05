È una goccia di turchese tra le montagne del Kazakistan: stiamo parlando del surreale Lago Kaindy, famoso per la sua bellezza e per la foresta sommersa

Fonte: iStock La foresta sommersa al Lago Kaindy

Le vaste pianure del Kazakistan restano in gran parte sconosciute alla maggior parte dei viaggiatori. Chi c’è stato, però, non le dimentica facilmente, soprattutto se ha fatto tappa in luoghi naturali dalla bellezza rara, come il Lago Kaindy.

Situato nel Parco Nazionale dei Laghi Kolsai, il Lago Kaindy affascina i visitatori con le sue intense acque cerulee. Questo panorama suggestivo si è formato in seguito a una frana, provocata da un terremoto, che creò una diga naturale sommergendo un’intera foresta di abeti rossi: oggi, i tronchi degli alberi spuntano ancora dalla superficie del lago, creando un’immagine unica che ricorda i mitici paesaggi dei racconti di Tolkien.

Seppur non sia facilissimo arrivarci, ne vale sicuramente la pena.

Dove si trova il Lago Kaindy

Il Lago Kaindy è un luogo insolito, situato a duemila metri sopra il livello del mare fra i monti Tien Shan, nella regione di Almaty, in Kazakistan. Per ammirarlo bisogna raggiungere il Parco Nazionale dei Laghi Kolsai, tra le cose da vedere in Kazakistan perché ospita un sistema di tre laghi soprannominati “la perla del Tien Shan Settentrionale”. Dopo averli visitati, è facile capire il perché: i tre laghi sono così limpidi che, nelle giornate di sole, le foreste circostanti, le colline e le cime montuose innevate si riflettono perfettamente sulle loro acque!

Fonte: iStock

Come si è formato il Lago Kaindy

Lungo circa 400 metri e profondo 30, il Lago Kaindy si è formato nel 1911 in seguito al terremoto di Kebin. Questo enorme cataclisma, con un momento sismico di 8.0, distrusse quasi interamente Almaty. Le scosse provocarono una serie di gravi frane e lo smottamento calcareo a Kaindy fu uno dei più vasti, causando la morte di 38 persone.

I detriti caduti durante la frana sbarrarono la gola che, lentamente, si riempì con l’acqua proveniente dai monti Tien Shan, sommergendo la foresta. L’acqua del lago, gelida e ricca di ossigeno, ha preservato quasi perfettamente gli alberi dalla decomposizione per oltre cento anni. Qui, infatti, i pochi visitatori che giungono sulle sue rive possono ammirare, nella quiete di questo luogo, i tronchi snelli di una foresta sommersa di abete rosso asiatico, i quali emergono dalle sue profondità, come se volessero mantenere intatto il ricordo del loro passato.

I subacquei esperti più temerari possono ammirarne la bellezza anche in profondità, dove i rami avvolti in fitte cortine di alghe creano un labirinto sottomarino particolarmente suggestivo.

Come raggiungere il Lago Kaindy

Raggiungere il Lago Kaindy non è semplicissimo e ci vogliono ben 6 ore di auto da Almaty. Considerando che i trasporti pubblici sono sconsigliati perché la loro presenza non è garantita e le fermate da fare sono diverse, è meglio noleggiare un’auto 4X4 in quanto le strade sono abbastanza dissestate. Una volta raggiunto il Parco Nazionale dei Laghi Kolsai, per arrivare al Lago Kaindy dovrete percorrere altri 36 chilometri.

In alternativa, potete sempre prenotare un tour organizzato, che vi permetterà di raggiungere questa bellezza naturale senza troppe preoccupazioni. Consigliamo di indossare scarpe comode, soprattutto da trekking, perché questa zona è ricca di sentieri escursionistici!